رئيس الاتحاد الأوروبي يزيد آمال ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

ألكسندر تشفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي يدلي بتصريحات يؤكد فيها أحقية ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي.

كشف ألكسندر تشفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي عن صعوبة إنهاء الموسم الجاري دون حصول فريق ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "إندبندنت" على لسانه، وأكد خلالها أن حسم الدوري بشكل رسمي لن يهم في ظل قرب ليفربول من اللقب بذلك الشكل.

وقال تشفيرين: "لا يمكنني أن أرى أي سيناريو ينتهي فيه الموسم دون حصول ليفربول على لقب، تقنيًا لم يتم حسم الدوري الإنجليزي، لكنهم كانوا على وشك القيام بذلك ونظريًا البطولة محسومة".

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وأضاف: "لو لم يكن من الممكن أن يتم استكمال الموسم سيكون من الضروري أن يتم الإعلان عن بطل بشكل أو بآخر في الأسابيع التالية".

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وأكمل: "لا يمكنني أن أرى أي سيناريو لا يكون فيه ليفربول هو البطل، أدرك أن الجماهير ستشعر بالاحباط لو حدث ذلك في ملعب مغلق أو حتى على طاولة، لكنني مؤمن أن اللقب لهم بكل الطرق الممكنة".

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد بـ 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن ليفربول في حاجة للحصول على ست نقاط فقط حتى يحسم اللقب لصالح، وسيكون ذلك هو اللقب الوحيد له في الموسم بعدما ودع بقية البطولات.