الدبة التي قتلت صاحبها.. احتفالات جماهير ليفربول تهدد البريميرليج

مخاوف من احتشاد جماهير ليفربول احتفالًا باللقب مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر

يبدو أن ما أصبح يهدد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم هو جمهور الريدز ذاته، كسيناريو الدبة التي قتلت صاحبها خوفًا عليه.

وينتظر الجميع وسيلة تضمن استكمال الجولات الـ 9 المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وعلى رأسهم بالطبع جماهير ليفربول.

وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر داخل الحكومة الإنجليزية والشرطة كذلك بأن هناك تخوف من تجمع جماهير ليفربول احتفالًا باللقب.

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ومن المتوقع أن تحتشد جماهير ليفربول في الشوارع احتفالًا باللقب المنتظر منذ عام 1990، الأمر الذي يهدد البلاد بقنبلة بيولوجية أخرى.

وتحدث بعض الأطباء حول أن مباراة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد وكذلك مباراة أتالانتا أمام فالنسيا كانتا أحد أبرز الأحداث التي أدت إلى تفشي الوباء حول العالم.

وبوضع هذه المعطيات بجوار تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية لفيروس كورونا ستكون أشد فتكًا من الأولى، يبدو أن الأمر مقلق.

وسيتم استكمال البريميرليج ــ في حال تم استكماله ــ خلف أبواب مغلقة، ولكن إذا تم منع تجمعات جماهير الريدز داخل الأنفيلد، يجب ضمان ألا يتجمعوا خارجه خوفًا من انتشار الوباء.

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يذكر أن ليفربول يحتاج إلى 4 نقاط فقط من أجل حسم اللقب مع تبقي 9 جولات على نهاية البطولة، ليسدل الستار على 30 عامًا من النحس.