أخبار انتقالات شباب الأهلي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو فرسان دبي

يقدم لك جول دليلك الكامل عن شباب الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو فرسان دبي

ماجد جزر

استفاقة متأخرة لفريق نادي شباب الأهلي دبي، أسفرت عن موسم جيد للفريق، بتحقيق لقبي كأس رئيس الدولة الإماراتي، وكأس الخليج العربي الإماراتي.

وتمكن شباب الأهلي في الأمتار الأخيرة، من المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي، مع فريق الشارقة الذي توج في اللقب في النهاية.

ويبدو أن إدارة النادي قد وجدت ضالتها أخيرًا في المدير الفني رودولفو أروابارينا، الذي صنع طفرة كبيرة جدًا في الفريق منذ قدومه في مارس 2019.

وصول المدير الفني الأرجنتيني أعاد الفريق إلى الطريق الصحيح، واكد بعض المحللين أن الفريق كان سيختلف وضعه تمامًا في حالة التعاقد مع هذا المدرب من بداية الموسم.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في الوصافة برصيد 53 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البطل نادي الشارقة.

ويستهل شباب الأهلي موسمه الجديد بمباراة سوبر الخليج العربي، حيث سيواجه نادي الشارقة يوم 14 سبتمبر على ملعب آل مكتوم.

صفقات شباب الأهلي الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

لم توقع إدارة نادي شباب الأهلي حتى الآن مع أي لاعب بشكل رسمي، وتبقى مصير الصفقات غامضة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وكان أخر صفقة رسمية تمت للفريق هو التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني في مارس الماضي، ولم يقّم النادي بأي صفقة منذ ذلك الحين.

ولا يزال شباب الأهلي، يبحث عن لاعبين أجنبيين آخرين، بعد رحيل اللاعبين الأجانب الثلاثة بقائمة الفريق بالموسم الماضي، الأرجنتينيين ماورو دياز وإيمليانو فيكيو، والإكوادوري إيوفي.

ما هي الصفقات المحتملة لنادي شباب الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019؟

بالتأكيد لن يمر ميركاتو شباب الأهلي كما هو هادئًا وسنشهد خلال التفرة المقبلة صفقات تنضم للفريق، ويبدو إن إدارة النادي تطبخ على نار هادئة صفقات من العيار الثقيل جدًا، لدعم الفريق الذي سيشارك محليًا وآسيويًا الموسم المُقبل وبالتأكيد يحتاج إلى لاعبين من الطراز الرفيع لعمل طفرة والمنافسة بقوة على البطولات محليًا وكذلك محاول الظهور بشكل مُشرف وقوي في دوري أبطال آسيا.

كارلوس إدواردو

العديد من التقارير قالت أن إدارة الأهلي تستهدف بقوة ضم البرازيلي كارلوس إدواردو (29 سنة)، ليكون ثاني اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاستقرار على بقاء مواطنه لوفانور، في قائمة الفريق بالموسم المقبل، وبعض التقارير قالت أن إدارة شباب الأهلي توصلت إلى صيغة توافقية في التعاقد مع اللاعب، بعد تعثر المفاوضات في وقت سابق، ويبقى موقف نادي الهلال لتحديد مصير اللاعب ففي حالة الموافقة على رحيله سيتجه إلى شباب الأهلي.

فابيو ليما

وجه نادي شباب الأهلي دبي أنظاره نحو التسوق من داخل صفوف فريق الوصل لتعزيز الفريق الأول عقب نهاية الموسم الحالي.

وقدم فرسان دبي عرضاً لاستقدام اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عاماً من بين صفوف الإمبراطور الإماراتي وضمه في الموسم المقبل.

ويرتبط فابيو ليما بعلاقة قوية مع المدرب الأرجنتيني رودولفو المدرب الحالي لشباب الأهلي والسابق لفريق الوصل.

ودخل مسئولو نادي شباب الأهلي دبي في مفاوضات مع المحترف البرازيلي فابيو ليما نجم فريق الوصل لضمه خلال الصيف الحالي.

الصفقات المحتملة لشباب الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن شباب الأهلي في سوق انتقالات صيف 2019؟

رحل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيشيو عن فريق شباب أهلي دبي عقب نهاية الموسم، وجاءت فكرة عدم التعاقد مع اللاعب بعدما فشل في اقناع مسؤولي الفريق بالبقاء، وكان اللاعب قد انضم بالأساس برغبة المدير الفني السابق للفريق لويس سييرا، الذي تعاقد معه مؤخرًا في نادي اتحاد جدة السعودي، ويبقى مصير الثلاثي أيوفي ودياز ولوفانور غامضًا حيث سيتم تحديد موقفهم في حالة التعاقد مع صفقات جديدة.

الراحلون عن شباب الأهلي في صيف 2019: