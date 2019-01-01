سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار ليفربول في ميركاتو الشتاء 2020

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة، والمرشحون للرحيل عن الفريق في الميركاتو؟

أبانوب صفوت

لن ينشط ليفربول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية 2020 كما هي العادة مع المدرب الألماني يورجن كلوب الذي لا يفضل التعاقد مع أي لاعب جديد لمجرد الشراء، دون أن يكون واثقًا من أنه سيفيد الفريق تمامًا، ومع صعوبة المفاوضات في شهر يناير بسبب ضيق الوقت وكون الميركاتو الشتوي في منتصف الموسم، سيكتفي الفريق بضم مينامينو.

جاء انضمام الياباني لليفربول قادمًا من صفوف سالزبورج بسبب استغلال أبطال العالم لوجود شرط جزائي بقيمة 7.5 مليون يورو، وهو ما يجعل ضم اللاعب بمثابة فرصة ثمينة للغاية، خاصًة وأن الريدز يبحثون عن ضم صانع ألعاب منذ رحيل كوتينيو إلى برشلونة، ولأن طريقة لعب الفريق النمساوي المشابهة لليفربول تجعله بمثابة صفقة مثالية لهم.

يحتل أبطال أوروبا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق شاسع عن أقرب منافسيه ليستر سيتي وهو 13 نقطة على الرغم من وجود مباراة مؤجلة لصاحب المركز الأول ضد وست هام يونايتد، وبالنسبة لدوري الأبطال تمكن ليفربول من تصدر مجموعته والتأهل لدور 16 والذي سيتقابل فيه مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

كان سوق الانتقالات الصيفي هادئًا للغاية واكتفى الريدز بتعويض رحيل مينيوليه بضم أدريان في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم بعض المواهب الواعدة التي من شأنها أن تتطور كثيرًا تحت قيادة يورجن كلوب في المستقبل القريب، خاصًة وأن الفريق الأول شبه مكتمل الصفوف.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار ليفربول في الميركاتو الشتوي لعام 2020، ما هي الصفقات الجديدة المحتملة؟ ومن هم المرشحون للرحيل عن الريدز؟ وأكثر من ذلك.

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صفقات ليفربول الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

كان سوق انتقالات ليفربول في الصيف الماضي هادئًا، وعلى غير المتوقع لم ينفق أبطال أوروبا الكثير من المال من أجل تدعيم دكة البدلاء، اكتفى الريدز بضم أدريان في صفقة انتقال حر لتعويض رحيل مينيوليه إلى كلوب بروج البلجيكي، وتم ضم لونيرجان مجانًا أيضًا بعد إصابة أدريان وأليسون معًا.

أتم ليفربول بعض الصفقات الواعدة مثل هارفي إليوت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قادمًا من فولهام، بالإضافة إلى فان دين بيرج مدافع زوفلة الهولندي صاحب الـ17 عامًا والذي يتدرب مع الفريق الأول منذ تعاقده معهم.

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صفقات ليفربول في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق سيب فان دين برج 1.9 مليون يورو زوفلة - هولندا أدريان مجانًا وست هام يونايتد - إنجلترا أندي لونيرجان مجانًا ميدلسبروه - إنجلترا هارفي إليوت لم تُحدد سعر الصفقة بعد فولهام - إنجلترا

من هم الراحلون عن ليفربول في سوق انتقالات صيف 2019؟

قام ليفربول ببيع بعض اللاعبين في سوق الانتقالات بالصيف الماضي وأبرزهم على الإطلاق داني إنجز الذي قام ساوثامبتون بتفعيل خيار إجبارية الشراء، بالإضافة إلى ريان كينت الذي كان مُصرًا على الرحيل إلى رينجرز بعد أن تضائلت فرصته مع الفريق الأول، وكذلك سيمون مينيوليه الذي رحل للدوري البلجيكي.

أعار ليفربول بعض المواهب مثل هاري ويلسون الذي انضم لبورنموث ليكتسب خبرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك نفس الحال بالنسبة للصربي ماركو جروجيتش الذي انتقل لهيرتا برلين حتى نهاية الموسم.

الراحلون عن ليفربول في صيف 2019:

اللاعب الفريق نوع التعاقد داني إنجز ساوثامبتون انتقال كامل ريان كينت رينجرز جلاسكو انتقال كامل سيمون مينيوليه كلوب بروج انتقال كامل هاري ويلسون بورنموث إعارة تايو أونيي ماينتس إعارة ماركو جروجيتش هيرتا برلين إعارة ألبيرتو مورينو فياريال انتقال حر دانيال ستوريدج طرابزون سبور انتقال حر شايي أوجو رينجرز جلاسكو إعارة بن وودبيرن أوكسفورد إعارة أوفي إيجاريا ريدينج إعارة

ما هي الصفقات المؤكدة لليفربول في سوق انتقالات شتاء 2020؟

من المتوقع أن تكون حركة ليفربول هادئة للغاية في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أعلن الفريق عن تعاقده مع الياباني مينامينو قادمًا من صفوف سالزبورج النمساوي، وكذلك بعد قطع إعارة ناثانيل فيليبس من شتوتجارت وذلك بشكل مؤقت حتى نهاية شهر يناير، ولكن يبقى كل شئ وارد بسبب احتمالية تعرض أي لاعب لإصابة مفاجئة قبل نهاية الميركاتو.

تاكومي مينامينو - سالزبورج

أعلن ليفربول عن تعاقده رسميًا مع الياباني مينامينو صانع ألعاب سالزبورج النمساوي، في صفقة كلفت خزائن الريدز حوالي 7.5 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي للاعب، ومن المتوقع أن يبدأ مشاركاته مع أبطال العالم في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إيفرتون في 5 يناير المُقبل.

ناثانيل فيليبس - شتوتجارت

لا يمكن اعتباره صفقة، ولكن ليفربول اتفق رسميًا مع شتوتجارت الألماني على قطع إعارة ناثانيل فيليبس استغلالًا لبدء العطلة الشتوية في الدوري الألماني، وذلك بسبب إصابة الثنائي لوفرين وماتيب، على أن يعود لشتوتجارت مرة أخرى قبل نهاية شهر يناير من أجل أن يستكمل إعارته معهم.

الصفقات المؤكدة لليفربول في سوق انتقالات شتاء 2020:

اللاعب الفريق السابق الجنسية تاكومي مينامينو سالزبورج - النمسا اليابان ناثانيل فيليبس شتوتجارت - ألمانيا إنجلترا

من هم المرشحون للرحيل عن ليفربول في ميركاتو الشتاء 2020؟

لن يقوم ليفربول بالتفريط في أي لاعب من القوام الأساسي له في الميركاتو الشتوي على الرغم أن بعضهم مرشح للرحيل مع نهاية الموسم، مثل آدم لالانا، ومن المتوقع أن يرحل بعض اللاعبين الصغار على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للتطور وخاصًة الثنائي كورتيس جونز وريان بروستير.

كورتيس جونز

شارك كورتيس جونز مع ليفربول في تحضيرات الموسم الجديد، ولعب في مباريات كأس الرابطة "كابيتال وان"، وتمكن من الظهور بشكل مبشر للغاية، ليجذب انتباه عدة أندية من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية وأبرزهم على الإطلاق ليدز يونايتد بقيادة العراب بيلسا والذي يهتم بضم أبرز المواهب.

ريان بروسيتر

يعتبر ريان بروستير من أبرز المواهب الهجومية للكرة الإنجليزية، ولكنه مع معاناته مع الإصابات مؤخرًا، هبط مستواه قليلًا وأصبح بحاجة للمشاركة في المباريات باستمرار من أجل أن يستعيد المستوى المميز الذي ظهر به في كأس العالم للشباب الذي توجت به إنجلترا منذ عامين.

يعتبر ليدز يونايتد من أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع بروستير في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تقوية صفوفهم والحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل مباشرًة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز باحتلال المركز الأول أو الثاني.

المرشحون للرحيل عن ليفربول في شتاء 2020: