سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار برشلونة في ميركاتو الشتاء 2020

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن الكامب نو في الميركاتو؟

يضع برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا كهدف أول له هذا الموسم، ويسعى إلى تحقيق هذا الهدف بأي طريقة ممكنة، وليس هناك وسيلة حتمية لتحقيق ذلك سوى إجراء تدعيمات قوية بكل سوق انتقالات.

الميركاتو الشتوي سوف يفتح أبوابه خلال أيام قليلة، وارتبط اسم برشلونة فيه بالعديد من اللاعبين، بينما أعلن إرنستو فالفيردي عن رضاه عن قائمة اللاعبين المتاحة معه حاليًا وأن التدعيمات سوف تكون في أضيق الحدود.

في الوقت نفسه فإن السوق سيكون فرصة لبعض اللاعبين للهروب من جحيم دكة البدلاء، مما يعني أن البلوجرانا سوف تخسر جزءًا من نجومها الذين يعانون من الإهمال وعدم المشاركة بصورة أساسية.

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في هذا الموضوع نتعرف سويًا على كل ما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية 2020 بالنسبة لبرشلونة..

صفقات برشلونة الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

أتم برشلونة 5 صفقات في الانتقالات الصيفية والتي ضمت كلًا من فرينكي دي يونج، أنطوان جريزمان، إيمرسون جونيور، تروبيرتو نيتو وجونيور فيربو.

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صفقات برشلونة في صيف 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق فرينكي دي يونج 75 مليون يورو أياكس - هولندا إيمرسون جونيور 12 مليون يورو أتلتيكو مينيرو - البرازيل نوربيرتو نيتو - فالنسيا - إسبانيا أنطوان جريزمان 120 مليون يورو أتليتكو مدريد - إسبانيا جونيور فيربو - ريال بتيس - إسبانيا

ما هي الصفقات المحتملة في سوق الانتقالات الشتوية 2020؟

ارتبط اسم برشلونة بالعديد من اللاعبين لضمهم في الميركاتو الشتوي، فالبرسا يُجابه بعض الأزمات في بعض المراكز مما يُحتم عليه التدعيم، الكثير من الأسماء مطروحة على طاولة إدارة البلوجرانا.

لاوتارو مارتينيز - الإنتر

يُعد مارتينيز واحدًا من أبرز اللاعبين في الآونة الأخيرة، وهو الهدف الأول لإدارة بارتوميو لضمه في المرحلة المقبلة، ورغم صعوبة الأمر في الشتاء لكنه يبقى خيارًا متاحًا ومستهدف بقوة.

كارلوس فيلا - لوس أنجيليس

تحدثت تقارير صحفية عن أن إدارة برشلونة قد عرضت على فيلا الانضمام إلى صفوفه في الشتاء وحتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

كريستيان إريكسن - توتنهام

سيحق لإريكسن أن يوقع لأي فريق يريده في الشتاء، وقد يكون الدولي الدنماركي فرصة متاحة لبرشلونة من أجل تدعيم منتصف الملعب.

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الصفقات المحتملة لبرشلونة في شتاء 2020

اللاعب السعر المتوقع الفريق الحالي لاوتارو مارتينيز + 100 مليون يورو إنتر ميلان - إيطاليا كارلوس فيلا إعارة لوس أنجيليس - أمريكا كريستيان إريكسن انتقال حر توتنهام - إنجلترا

من هم اللاعبون المرشحون للرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2020؟

إيفان راكيتيتش

أصبح راكيتيتش هذا الموسم حبيسًا لدكة البدلاء، وقد لقيّ اهتمامًا من العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة مما يرجح احتمالية رحيله في الشتاء لأحدهم، ولعل أبرز المهتمين هو الإنتر.

أرتورو فيدال

أعلن فيدال بوضوح عن أنه غير راضٍ عن الدور الذي يلعبه حاليًا مع البرسا، وأنه قد يرحل في يناير إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وسط ترقب من الإنتر الذي يحلم مدربه أنطونيو كونتي بلم الشمل مجددًا مع الدولي التشيلي.

كارلوس ألينا

يحظى اللاعب الشاب باهتمام من عدد من الأندية مثل توتنهام وخيتافي، وقد يذهب إلى أحدهما في الشتاء في إطار سعيّ إدارة برشلونة لمنحه المزيد من الوقت على أرض الملعب.

اللاعبون المتوقع رحيلهم في شتاء 2020