أخبار سارة لبرشلونة.. ديمبيلي جاهز للمشاركة في الكلاسيكو

نجم برشلونة عثمان ديمبيلي جاهز للمشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن برشلونة رسميًا أن نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي قد تعافى من إصابة الكاحل التي ألمت به مؤخرًا، وبات جاهزًا للمشاركة في الكلاسيكو.

وكان عثمان ديمبيلي قد تعرض للإصابة في مباراة إشبيلية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وعلى ذلك، سارت التوقعات في جهة أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

ولكن برشلونة أعلن صباح اليوم أن عثمان ديمبيلي تعافى من إصابة الكاحل، وأنه شارك مع الفريق في التدريبات الصباحية اليوم الإثنين.

وسيكون ديمبيلي متاحًا للمدرب إرنستو فالفيردي من أجل ضمه للقائمة النهائية التي ستخوض مباراة ريال مدريد الأربعاء.

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يذكر أن برشلونة سيلاقي ريال مدريد في 3 مواجهات خلال أقل من شهر، وذلك في إطار مباراتي نصف نهائي كأس الملك ومباراة الإياب في الدوري.