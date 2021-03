أخبار ريال مدريد: 6 نجوم مهددون بالرحيل وألابا على أعتاب البرنابيو

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال مدريد قد يبيع ستة لاعبين هذا الصيف في محاولة للسيطرة على الخسائر الناتجة بسبب فيروس كورونا، وكذلك تجديد ملعب سانتيجو برنابيو الذي يأخذ أموالًا هائلة من النادي.

يريد الملكي التوقيع مع إيرلينج هالاند من دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وقد يكونون على استعداد لتقديم مثل هذه التضحيات لإكمال هذه الصفقات.

رفضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز السماح لكريستيانو رونالدو بالعودة إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى، وذلك وفقًا لما تداولته الصحف الإسبانية في الساعات الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل رونالدو، جورج مينديش، قد قام بعرض موكله على ريال مدريد في الأسابيع الماضي، بيد أن الرد جاء مفاجئًا للغاية من إدارة بيريز.

ريال مدريد رد على اهتمام رونالدو بالعودة بصورة مهذبة وقاطعة في آن واحد، حيث قيل لمينديش "شكرًا على الاهتمام، لكن لا"، ليسدل الستار على مسلسل عودة الدون للعاصمة الإسبانية مجددًا.

