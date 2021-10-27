أخبار ريال مدريد: نيوكاسل يراقب وضع هازارد.. وباريس ينافس "الملكي" على نجم سالزبورج

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 27 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021:

برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني أكد أن نيوكاسل الإنجليزي يراقب وضع البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد.

النادي الإنجليزي سيحاول في يناير المقبل تحسين قائمته تحت قيادة مدرب جديد، ويرى في هازارد لاعبًا يمكنه قيادة المشروع الجديد.

برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني أكد أن ريال مدريد مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد يريمي بينو ظهير فياريال.

ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن جديد، وتألق بينو مع فياريال يجذب أنظار إدارة "الميرنجي".

وتشير التقارير إلى أن قيمة عقد بينو مع فياريال تصل إلى 30 مليون يورو.

شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية أكدت أن باريس سان جيرمان قرر منافسة ريال مدريد على توقيع كريم أديمي مهاجم سالزبورج النمساوي.

أديمي، لاعب بايرن ميونخ السابق، جذب أنظار عدد من الأندية في الآونة الأخيرة، على رأس ريال مدريد وليفربول.

موقع "إل ناسيونال" الإسباني أكد أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في ضم فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد.

ورغم اهتمام تشيلسي بضم نجم منتخب أوروجواي، إلا أن فالفيردي سعيد بوضعه في ريال مدريد، ولا يرغب في الرحيل.