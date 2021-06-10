أخبار ريال مدريد: نيمار يبخر أحلام التعاقد مع مبابي، وعودة حكيمي قريبة!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 10 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 10 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 10 يونيو 2021:

ريال مدريد يبحث إعادة أشرف حكيمي

موقع "إف سي إنتر نيوز" أوضح أن ريال مدريد يفكر في استغلال الوضع الراهن لأشرف حكيمي وناديه وإعادته من جديد.

النادي الملكي قد يستغل وجود بند يسمح له بمعادلة أي عرض يتقدم به فريق آخر للنيراتزوري لضم حكيمي، ووقتها يكون له الأفضلية في التعاقد معه بحسب التقارير.

نيمار سبب عدم ضم ريال مدريد لمبابي!

كشفت تقارير إسبانية أن نيمار اشترط على إدارة ناديه باريس سان جيرمان الإبقاء على كيليان مبابي في صفوف النادي من أجل البقاء مع الفريق الفرنسي وتمديد عقده الذي تم مؤخراً.

جريدة "آس" الإسبانية قالت إن أثناء مفاوضات الطرفين لتمديد عقد اللاعب البرازيلي، اشترط الأخير أن يبقى مبابي هو الآخر في صفوف بي إس جي.

راموس يخضع أخيرًا ويوافق على التجديد بشروط مدريد

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن سيرخيو راموس قد تراجع عن موقفه من العرض المقدم له من قبل ريال مدريد، وبات على استعداد لقبوله بالشروط القديمة.

هذه الشروط هي أن يقوم بتخفيض راتبه بنسبة 10%، على أن يمتد العقد الجديد لمدة عام واحد، على عكس رغبة اللاعب بعقد طويل الأمد.

صدمة.. ثورة اللاعبين سبب عدم وصول كونتي لريال مدريد!

الصحفي "دانكان كاسلز" من صحيفة تايمز قال في تقرير مساء الأربعاء أن لاعبي ريال مدريد رفضوا فكرة التعاقد مع كونتي شكلًا وموضوعًا، واتخذوا خطوات لإيقاف أي احتمالية لوصول الإيطالي إلى العاصمة الإسبانية.

تلك الخطوات تمثلت في مكالمة من 10 لاعبين (لم يتم ذكر اسمهم) مباشرةً مع الرئيس بيريز، أبلغوه خلال المكالمات بأنهم سيغادروا الريال حال أن أصبح كونتي مدربًا لهم.

ريال مدريد يوافق على إعارة دياز لميلان مجددًا

منحت إدارة ريال مدريد موافقتها لنظيرتها في ميلان على تجديد إعارة براهيم دياز إلى الروسونيري لمدة عام آخر.

عقد الإعارة الجديد لن يتضمن بند يضمن لميلان شراء اللاعب، فالإيمان داخل سانتياجو برنابيو بأن دياز هو مستقبل الريال.