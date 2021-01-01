أخبار ريال مدريد: نفي شائعات إصابة هازارد وتاريخ مواجهات زيدان وسيميوني

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 7 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 7 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 7 مارس 2021:

زيدان يطمئن الجمهور بشأن هازارد

نفى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ما تردد عن تعرض إيدين هازارد لانتكاسة في تعافيه من إصابته الأخيرة.

الجناح البلجيكي الذي غاب عن الملاعب منذ بداية فبراير بسبب مشكلة في العضلات، بدأ تدريبات بسيطة مع زملائه، مما يشير إلى أنه يقترب من العودة.

ومع ذلك، زعمت تقارير في وسائل الإعلام الإسبانية أن هازارد شعر ببعض الانزعاج الذي أجبره على الخروج من ملعب التدريبات، لكن زيدان يصر على أن تعافيه في المسار الصحيح.

تاريخ مواجهات زيدان وسيميوني

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان الديربي الأقوى والأبرز بين كبيري العاصمة الإسبانية أتلتيكو وريال مدريد.

بالطبع ليست المواجهة الأولى بين زيدان وسيميوني، التقوا من قبل عدة مرات في الليجا وأوروبا، والتفوق بينهم من نصيب الفرنسي زين الدين زيدان.

تواجه المدربان 12 مرة في جميع المنافسات، فاز زيدان 6 مرات وتعادل 4 وخسر 2، وسنتابع الرقم الذي سيتغير بينهم الليلة.

يوفيتش يوضح موقفه من العودة لريال مدريد

أكد لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد المعار من صفوف الملكي لآينتراخت فرانكفورت على تركيزه الكامل في الوقت الحالي مع ناديه الألماني.

وقال يوفيتش: "سأفكر في المستقبل عندما ينتهي الموسم الجاري، لكن في الوقت الحالي أنا أفكر فقط في آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف: "أنا أعمل بكل ما لدي حتى ألعب المباريات المقبلة، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث".

راموس هادئ بشأن تجديد عقده في ريال مدريد

أفادت صحيفة "ماركا" أن سيرخيو راموس في حالة هدوء بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة فإن التجديد اقترب للغاية في ظل تحسن العلاقات بين اللاعب والإدارة، ما جعل الهدوء سيد الموقف الحالي.

ريال مدريد مستعد لبيع فاران

ريال مدريد منفتح على فكرة بيع رافاييل فاران لمانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا ميرور.

يقال إن البلانكوس ينتظرون العروض القادمة للمدافع الفائز بكأس العالم، والذي يخضع لعقد حتى عام 2022، ولم يدخل في محادثات التمديد معه حتى الآن.