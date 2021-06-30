أخبار ريال مدريد: نجم توتنهام على رادار أنشيلوتي، وخضوع لميلان أخيرًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 30 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021:

أزمة في انتقال راموس إلى باريس سان جيرمان

أزمة جديدة تواجه المدافع الإسباني سيرخيو راموس، بسبب تعثر مفاوضات انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

صحيفة "ليكيب" أكدت أن باريس يريد التعاقد مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط، ولكن راموس يريد التوقيع لمدة عامين.

إصرار راموس على مدة العقد، كان السبب الرئيسي في رحيله عن ريال مدريد، ويبدو أن نفس الشيء يتكرر مع باريس.

تشيلسي قد يخطف فاران من مانشستر يونايتد

رحيل فاران عن ريال مدريد أصبح مسألة وقت ليس إلا، وكان الجميع يرجح أن يكون مانشستر يونايتد وجهته المقبلة.

لكن شبكة يورو سبورت تقول أن تشيلسي يخطط لخطف الدولي الفرنسي، ويتابع البلوز عن كثب موقف اللاعب حاليًا تأهبًا للانقضاض عليه في الوقت المناسب.

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع ندومبيلي

يواصل ريال مدريد بحثه عن لاعب خط وسط خلال الميركاتو الصيفي الراهن، والآن ظهر اسم جديد وهو تانجي ندومبيلي، لاعب توتنهام.

أنشيلوتي ينظر إلى الدولي الفرنسي باعتباره أحد أفضل اللاعبين في مركزه ويمكنه خلافة مودريتش وكروس، فيما لن يمانع توتنهام على الأرجح بيعه.

ميلان يتفق مع ريال مدريد حول دياز أخيرًا

توصل مسؤولو ميلان إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن الحصول على براهيم دياز معارًا لعام آخر ثم شراء العقد بصورة دائمة في الموسم المقبل.

ووفقًا للصحف الإيطالية، الإعارة ستكون نظير ثلاثة ملايين يورو، فيما يوجد بند أحقية الشراء الصيف المقبل نظير 19 مليون يورو.

الإعلان عن موعد الكلاسيكو وديربي مدريد في الدوري الإسباني

تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول يوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب كامب نو.

فيما سيكون كلاسيكو الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 20 مارس 2022.

أما ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فسيقام أولًا في سانتياجو برنابيو 12 ديسمبر 2021.

أما الإياب بملعب واندا ميتروبوليتانو، فسيكون يوم الثامن من مايو 2022.

بداية الدوري في منتصف أغسطس ستكون بمواجهة لريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس خارج الديار.