أخبار ريال مدريد: ناتشو يجدد عقده رسميًا وأنشيلوتي يريد مهاجم إيفرتون

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 8 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 8 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار الانتقالات | تجديد سيميوني وفيراتي يعلن صفقة دوناوما

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 8 يوليو 2021:

أعلن نادي ريال مدريد، تجديد عقد لاعب الفريق ناتشو فيرنانديز، بعقد يمتد إلى عامين مقبلين، في إطار حملة إدارة ريال مدريد للحفاظ على مدافعي الفريق، بعد رحيل سيرجيو راموس، واقتراب رحيل رافاييل فاران.

وبحسب البيان الذي نشرته الميرينجي، فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، سيستمر مع الفريق حتى صيف 2023.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة ESPN، فإن أنشيلوتي أبدى إعجابه بالمهاجم البرازيلي، الذي سبق وأن دربه في إيفرتون، وسيعمل على ضمه لصفوف ريال مدريد.

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، عن موعد أولى مبارياته الودية، في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره الفريق الملكي، فإن ريال مدريد سيواجه رينجرز الأسكتلندي، يوم 25 يوليو الحالي على ملعب إيبروكس، ضمن احتفالات رينجرز بمرور 150 عامًا على تأسيسه.

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إيسكو لاعب ريال مدريد، في الجلوس مع كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق قبل تحديد مصيره النهائي بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

وارتبط متوسط الميدان الإسباني، بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، ولكن بعد عودة أنشيلوتي لقيادة الميرينجي، أكدت صحيفة آس أن إيسكو سيفكر في قرار رحيله، ولكن بعد جلوسه مع المدرب الإيطالي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس وريال مدريد السابق، قد يكون مفتاح تعاقد الميرينجي مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ABC، فإن باريس سيعمل على التعاقد مع رونالدو، وفي حال نجح في التعاقد معه فإن إدارة الفريق الفرنسي، قد تتخلى عن مبابي الهدف الأول لريال مدريد في سوق الانتقالات.