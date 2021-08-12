أخبار ريال مدريد: موعد حسم مبابي موقفه وعودة هازارد من الإصابة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 12 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 12 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 12 أغسطس 2021:

ريال مدريد يستعيد نجميه في انطلاقة الموسم

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية ظهور اللاعبين دانييل كارباخال وإيدين هازارد في تشكيلة المدرب الإسباني، كارلو أنشيلوتي في أولى جولات الدوري الإسباني.

وكان قد بدأ الثنائي منذ أسبوع في التدرب مع المجموعة الجماعية استعدادًا للموسم الجديد

وحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثنائي هازارد وكارباخال يعملان بنفس الوتيرة التي يعمل بها زملائهم في التدريبات التحضيرية وقد يلحقا بمباراة ألافيس.

رسميًا.. الدوري الإسباني يقر اتفاقية CVC رغمًا عن أنف ريال مدريد وبرشلونة

وافق 38 ناديًا من أصل 42 على اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، ليتم إقرار الاتفاقية بصورة رسمية.

4 أندية فقط هي من رفضت هذه الاتفاقية وهم القطبان ريال مدريد وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو وريال أوفيدو، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية.

وبقبول الأغلبية، تم اعتماد الاتفاقية وسيجري تطبيقها، لكن في الوقت نفسه تم استبعاد الأندية الأربعة الرافضة منها.

خاص | صعوبة ضم مبابي تدفع ريال مدريد نحو "المستحيل" هالاند

بحسب مصادر خاصة لـ"جول" فإن ريال مدريد تواصل مع دورتموند للتحقق مما إذا كانوا منفتحين لإجراء محادثات لبيع هالاند أم لا.

وأضافت أن من جانيه، دورتموند أجاب أن هالاند ليس معروضًا للبيع هذا الصيف، وبما أن العلاقة بين المجالس ممتازة، فإن مدريد لم يتخذ أي خطوة منذ ذلك الحين.

أكدت مصادرنا أن في هذه المرحلة، أصبح من غير المحتمل على الإطلاق أن يتعاقد ريال مدريد مع هالاند هذا الصيف، لكن إذا قرر ريال مدريد تقديم عرض سيكون في نهاية أغسطس بمبلغ خيالي لتغيير موقف دورتموند واقناعه للبيع.

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أزمة جديدة .. خمسة لاعبين بلا أرقام في ريال مدريد قبل بداية الموسم!

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن هناك خمسة من لاعبي الفريق من دون أرقام حتى الآن قبل بداية الموسم الجديد.

الخماسي هم جاريث بيل، لوكا يوفيتش، مارتين أوديجارد، داني سيبايوس وخيسوس فاييخو، حيث يوجد شكوك مستمرة حول مستقبلهم بعد عودتهم من الإعارات.

ولا يزال لدى أنشيلوتي لاعب واحد فقط لإغلاق قائمة الفريق التي تبلغ 25 لاعبًا، على الرغم من وجود هامش حتى إغلاق الصيف.

اجتماع حاسم بين مبابي وناصر الخليفي

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن كيليان مبابي سيعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

ومن المفترض أن يبلغ اللاعب الفرنسي الرئيس القطري بقراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن بي آس جي خلال هذا الاجتماع.