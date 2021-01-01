أخبار ريال مدريد: مودريتش يرحب بمبابي، وليفربول يحاول حماية صلاح

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 14 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021:

أكد لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، أنّ كيليان مبابي مرحب به في صفوف النادي الملكي إن انضم له خلال سوق الانتقالات المقبلة.

النجم الكرواتي أشار إلى أنّ ريال مدريد يبحث دائمًا عن اللاعبين المتميزين، والتعاقد مع مبابي أمر طبيعي نظرًا لمستواه مع باريس سان جيرمان.

كما أشار مودريتش إلى أنّ تجديد عقده يسير بصورة سلسة ولا توجد أزمة مع إدارة النادي بشأن هذا الأمر.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد لم يتوقف عن محاولاته للتعاقد مع رافاييل فاران من صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وقد يدفع الشياطين الحمر 60 مليون إسترليني لأجل التعاقد مع المدافع الفرنسي.

جدير بالذكر أنّ مستقبل فاران متوقف على موقف سيرخيو راموس من التجديد مع ريال مدريد.

شددت تقارير صحفية بريطانية أنّ مصير محمد صلاح في ليفربول صار ضبابيًا بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أنّ إدارة ليفربول بحاجة إلى منحه عقدًا ضخمًا ماليًا لإقناعه بالبقاء، خاصة وأنّ ريال مدريد يتربص باللاعب.

وكان صلاح قد سجل هدف ليفربول الوحيد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

يقترب لوكاس فاسكيز من مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري بالمجان بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي، فيما ظهر باريس سان جيرمان كخيار محتمل.

وأوضحت صحيفة "ديفينسيا سينترال" أنّ فاسكيز قد يوافق على الرحيل لباريس سان جيرمان لإمكانية الحصول على راتب مرتفع، بجانب وجود العديد من اللاعبين الإسبان مثل بابلو سارابيا.

جدير بالذكر أنّ اللاعب تعرض لإصابة قوية في الكلاسيكو وقد يغيب عن المباريات حتى نهاية الموسم.

أكدت صحيفة "ديفينسيا سينترال" أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يجهز راؤول جونزاليس لخلافة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسوف يعيد بيريز بناء ريال مدريد بالتعاقد مع صفقات بارزة أهمها كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وقد يرحل زيدان عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري خاصة في ظل اهتمام من يوفنتوس بالتعاقد معه لخلافة بيرلو.