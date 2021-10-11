أخبار ريال مدريد: مهاجم فياريال يدخل خطط "الملكي".. وهدف جديد من باريس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الاثنين 11 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد بدأ مراقبة جيرارد مورينو مهاجم نادي فياريال.

مورينو يتألق بشدة مع فياريال في السنوات الأخيرة، وتمكن في الموسم الماضي من تسجيل 30 هدفًا في كافة المسابقات، وقاد "الغواصات الصفراء" إلى لقب الدوري الأوروبي.

ريال مدريد يبحث عن مهاجم يمكنه ملء الفراغ الذي سيتركه اقتراب نهاية مسيرة كريم بنزيما، ولذلك قرر مراقبة مورينو، الخبير في الدوري الإسباني.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب وضعية الفرنسي برنسيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يرى في كيمبيمبي بديلًا محتملًا إذا لم تنجح خططه في التعاقد مع باو توريس أو جول كوندي.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم صفوفه بعد رحيل مدافعيه سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان، ورافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بالمهاجم الإسباني بريان جيل لاعب نادي توتنهام الإنجليزي.

ريال مدريد تابع تطور اللاعب مع توتنهام، ومشاركته مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي وتألقه الكبير.

اللاعب الشاب رحل إلى توتنهام في الصيف الماضي، بعد انتهاء فترته مع نادي إشبيلية..

صحيفة "ديفينسا سنترال" يراقب مدى تطور فيران توريس جناح ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن أداء فيران توريس أمام إيطاليا وفرنسا في كأس الأمم الأوروبية أثار انتباه ريال مدريد.

ومع بحث ريال مدريد عن خيارات هجومية جديدة، فإن توريس قد يدخل خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.