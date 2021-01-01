أخبار ريال مدريد: مانشستر يونايتد يعقد صفقة كامافينجا وخطة بديلة في حال رحيل زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 31 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 31 مارس 2021:

مانشستر يونايتد يسابق ريال مدريد على التعاقد مع كامافينجا

سيواجه ريال مدريد بعض الصعوبات في محاولة ضم إدوارد كامافينجا لاعب رين الفرنسي، عقب دخول عدة فرق في سباق التعاقد مع اللاعب الشاب على رأسهم مانشستر يونايتد.

وارتبط الميرينجي بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب، إلا أنه وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان دخلوا في سباق التعاقد مع كامافينجا.

وكان وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، قد صرح في وقت سابق إلى إمكانية أن يلعب كامافينجا في الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.

ريال مدريد يضع خطة بديله تحسبًا لرحيل زيدان

وضعت إدارة ريال مدريد، خطة وحددت مدرب الفريق القادم، في حال رحيل زين الدين زيدان، مدرب الميرينجي الحالي، في ظل انتشار التكهنات حول رحيله عن فريقه.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد في نهاية الموسم المقبل، ولم يدخل في مفاوضات تجديد العقد حتى الآن، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية رحيله عن تدريب الفريق، وخوض تجربة جديدة خارج قلعة الملكي.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، في حال رحيل زيدان بشكل مفاجئ ستتعاقد مع يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا الحالي الذي أعلن رحيله عن منتخب بلاده عقب بطولة يورو 2021.

صدمة لوسط ملعب ريال مدريد قبل مباراة ليفربول

تلقى ريال مدريد، صدمة في وسط ملعب الفريق، قبل مباراة ليفربول المرتقبة في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب صحيفة ABC فإن فالفيردي، لاعب الفريق لن يشارك في المباراة الهامة، بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء فترة التوقف الدولي.

وما يزيد الأمر صعوبة على كتيبة المدرب زيدان، موقف توني كروس لاعب الفريق، الذي تعتبر مشاركته في المباراة محل شك بعد إصابته مع منتخب بلاده ألمانيا قبل عدة ألمانيا.

مانشستر سيتي يوجه ضربة قوية لريال مدريد في سباق التعاقد مع هالاند

وجه مانشستر سيتي ضربة قوية، لريال مدريد في سباق التعاقد مع إرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب والذي يعد من الأهداف الأساسية للميرينجي، مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي دخل بقوة على الخط في سباق التعاقد مع هالاند، وسيعمل على التعاقد معه لتعويض رحيل مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو بنهاية الموسم، وتنوي إدارة الفريق الإنجليزي تقديم عرضًا ماليًا ضخمًا للاعب الشاب وجعله أغلى لاعب في البريميرليج لإقناعه بالانضمام لكتيبة بيب جوارديولا.

ليفربول يتخذ قراره النهائي بشأن بيع صلاح لريال مدريد

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول اتخذت قرارها النهائي بشأن التخلي عن نجم الفريق محمد صلاح، والتفريط فيه لصالح ريال مدريد أو برشلونة.

وكان محمد صلاح، قد أجرى حوارًا مع صحيفة ماركا الإسبانية، أوضح فيه أنه لا يمانع اللعب في إسبانيا خلال المستقبل.

ومن جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إلى أن إدارة ليفربول لا تنوي التفريط في الفرعون المصري، ولم تفكر في بيعه منذ وصوله من روما في 2017.