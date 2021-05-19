أخبار ريال مدريد: مارسيلو مطلوب في الدوري الأمريكي وتحديد الموقف النهائي للمعارين

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 19 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 19 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، أصبح محط أنظار فريق إنتر ميامي الأمريكي، والذي يملكه لاعب الميرينجي السابق دافيد بيكهام.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إنتر ميامي، يتابع الظهير البرازيلي، وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الأمريكي قد يكون وجهة مميزة لمارسيلو خاصة مع اقتراب رحيله عن ريال مدريد.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد حددت الموقف النهائي للاعبي الفريق المعارين إلى الفرق المختلفة، وموقفهم من المشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يجدد إعارة اللاعبين وسيقوم ببيع العديد من اللاعبين لتوفير المال اللازم لدعم الفريق، وهم داني سيبايوس، وإبراهيم دياز، وفاييخو، ولوكا يوفيتش، بالإضافة إلى كوبو.

بينما سيعود مارتن أوديجارد إلى صفوف الفريق، بسبب رحيل إيسكو في الصيف المقبل.

أوضح الإعلامي جوسيب بيدريول، مقدم برنامج الشيرينجيتو أن فرص تدريب ماسيميليانو أليجري، لريال مدريد الموسم المقبل ضئيلة للغاية.

وقال الإعلامي المقرب من ريال مدريد، في برنامجه أن بيريز رئيس ريال مدريد، لم يتفاوض مع المدرب الإيطالي، كما انتشر في الأنباء الصحفية خلال الفترة السابقة.

عاد رافييل فاران، مدافع ريال مدريد إلى تدريبات فريقه الجماعية، قبل المباراة القادمة أمام فياريال، وأصبح متوقعًا بنسبة كبيرة مشاركته في اللقاء، بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، مساء السبت المقبل، في ختام الدوري الإسباني، ويحتاج الميرينجي إلى الفوز بالمباراة، مع انتظار تعثر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد للفوز بلقب الدوري الإسباني رسميًا.