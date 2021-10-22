أخبار ريال مدريد: فينيسيوس يوضح سبب تطور مستواه وغموض حول موقف بنزيما في الكلاسيكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 22 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن دخول برشلونة في سباق مع ريال مدريد، للتعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس، فإن برشلونة يريد التعاقد مع الجوهرة الفرنسية بنهاية الموسم الحالي، ويفكر منحه مكافأة انتقال تصل إلى 90 مليون يورو إن وافق على ارتداء قميص البلوجرانا، على عكس ريال مدريد الذي سيدفع له 50 مليون يورو فقط، كما سيقدم راتبًا له أكبر مما سيقدمه له ريال مدريد.

كشف فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد عن سبب تطور مستواه مع ريال مدريد في الموسم الحالي، وتألقه بعد لعب 11 مباراة في الموسم الحالي وتسجيله سبعة أهداف وصناعة خمسة آخرين.

وشدد اللاعب البرازيلي في تصريحات لشبكة ESPN، أن اهتمامه بغذائه وجسده هما الأسباب الأساسية وراء تطور مستواه، وأشار فينيسيوس إلى أنه قام بتعيين طبيب خاص لمتابعة حالة جسده كل يوم، بالإضافة إلى طاه لطهي طعامه.

باتت مشاركة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، في الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل، في محل شك، بسبب الإصابة الطفيفة التي يشعر بها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بنزيما يعاني من إصابة طفيفة تعرض لها أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، وقد تمنعه من المشاركة أمام برشلونة مساء الأحد المقبل في الدوري.

أفادت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي، يدرس استعادة إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل هازارد في اثبات نفسه حتى الآن مع ريال مدريد، ولم يقدم المستوى المطلوب منه كالذي كان يقدمه مع البلوز، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ناسيونال" فإن الفريق اللندني سيعرض على الميرينجي 50 مليون يورو لاستعادة هازارد.