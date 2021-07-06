أخبار ريال مدريد: فينيسيوس على رادار ليفربول وميلان يفكر في ضم إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 6 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن ثنائي ريال مدريد، لوكا يوفيتش، وماريانو دياز، أصبحا خارج حسابات المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي في الفترة القادمة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أنشيلوتي لا يريد يوفيتش وماريانو معه في الفريق في الموسم المقبل، وبدأ الثنائي في البحث عن مخرج من ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

أشارت تقارير صحفية، إلى اهتمام ليفربول وباريس سان جيرمان، بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليفربول، وسان جيرمان، يعملان على التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الصيف الحالي.

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي ميلان الإيطالي، في التعاقد مع إيسكو متوسط ميدان ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة لاجزيتا ديللو سبورت، فإن ميلان يفكر في التعاقد مع إيسكو، خلال الصيف الحالي، خاصة أن الصفقة متوقع أن تنتهي مقابل 20 مليون يورو، وهذا ما تراه إدارة الفريق الإيطالي مناسبًا.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن جاريث بيل يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بنهاية عقده مع ريال مدريد، ولكن ستكون هناك خطة مختلفة مع منتخب بلاده ويلز.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن بيل لن يفكر في البحث عن فريق جديد عقب نهاية عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ولكنه سيعمل على المشاركة في كأس العالم مع ويلز في شتاء 2022، إن تأهل إليها المنتخب الويلزي.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد يفكر في تقديم عرضًا رسميًا، لمانويل لوكاتيلي، لاعب ساسوولو ومنتخب إيطاليا خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع ديفنسا سنترال، فإن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع لوكاتيلي لتعزيز خط الوسط بناء على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي.