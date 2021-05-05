أخبار ريال مدريد: فاسكيز يثير الجدل حول مستقبله وبيل مطلوب في إيفرتون

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 5 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 مايو 2021:

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الفريق الأقرب للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن سيتعين عليه الانتظار حتى صيف 2022 للفوز بالصفقة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ستضع كل جهودها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفي الصيف المقبل سيعمل على ضم المهاجم النرويجي من دورتموند.

أوضحت تقارير صحفية، أن جاريث بيل نجم ريال مدريد، والمعار إلى توتنهام خلال الموسم الحالي، مطلوب في صفوف إيفرتون بناء على طلب مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

وبحسب برنامج الشيرينجيتو، فإن الجناح الويلزي مرشح للانضمام إلى صفوف إيفرتون في الموسم المقبل، إن لم يمدد توتنهام الإعارة أو يحولها إلى عملية شراء دائم، خاصة أن بيل أصبح غير مرغوب فيه داخل ريال مدريد.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، لن تقوم بدفع أكثر من 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي جوسيب بيدريول مقدم برنامج الشيرينجيتو، فإن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو للجوهرة الفرنسية، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

أثار لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد التكهنات حول مستقبله مع الميرينجي، في ظل ارتباطه بالرحيل عن صفوف فريقه بنهاية عقده في يونيو القادم.

وارتبط فاسكيز بالرحيل عن ريال مدريد، وسط اهتمام من بايرن ميونخ وميلان بشأن التعاقد معه، ولكن اللاعب الإسباني في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة ذا أتلتيك اليوم شدد على سعادته بوجوده مع ريال مدريد، وأشار إلى أن مستقبله سيحسمه وكلاء أعماله الذين يبحثون له عن الأفضل.