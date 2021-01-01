أخبار ريال مدريد: فاران يفضل مانشستر يونايتد عن باريس وعودة هازارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 23 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 23 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 23 أبريل 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة رافييل فاران مدافع ريال مدريد، والمرشح بقوة للرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل نهاية عقده الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن المدافع الفرنسي الدولي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي، مما يرجع كفة الشياطين الحمر، عن أمراء العاصمة الفرنسية.

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عودة إيدين هازارد لاعب الفريق، للمشاركة مع الميرينجي، قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني، قبل لقاء تشيلسي في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة بيتيس، أعلن زيدان شفاء اللاعب البلجيكي من إصابته وجاهزيته للمشاركة في المباراة القادمة.

أكدت تقارير صحفية، أن مارسيلو لاعب ريال مدريد، يأمل خلال الفترة القادمة، في المشاركة بشكل أكبر مع ريال مدريد، قبل احتمالية رحيله بنهاية الموسم.

وشارك الظهير البرازيلي رفقة ريال مدريد في آخر مباراتين بسبب إصابة ميندي، ويريد مارسيلو مواصلة المشاركة قبل نهاية عقده في صيف 2022.

وارتبط مارسيلو بالرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، لتحقيق استفادة مادية للفريق، قبل أن يرحل بالمجان في يناير المقبل.

وجه فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة ريال مدريد صدمة لجمهور فريقه بشأن التعاقد مع أهداف الميرينجي خلال فترة الانتقالات القادمة، إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وأكد بيريز في تصريحات صحفية، أن ريال مدريد لن يقوم بأي تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأزمة التي يمر بها الفريق، والتي كانت المخرج الوحيد منها بطولة السوبر ليج التي تم إلغائها.

أوضحت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي وريال مدريد، سيتنافسان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.

ويريد ريال مدريد ومانشستر سيتي، تعزيز خط هجومها خلال الصيف المقبل، وارتبط الفريقان بالتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، ولكن من المتوقع فشل الصفقة بسبب المقابل المادي.

وبحسب موقع mancitysquare، فإن الأنظار اتجهت إلى الدوري الإيطالي من ريال مدريد وسيتي، لإيجاد بديل هالاند وسيتنافس الفريقان على ضم المهاجم الصربي الشاب بعد مستواه الذي ظهر به في الموسم الحالي.