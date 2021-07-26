أخبار ريال مدريد: فاران يطير إلى مانشستر وخطة لضم مبابي في أغسطس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 26 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 26 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 26 يوليو 2021:

أكدت تقارير صحفية وصول رافاييل فاران إلى إنجلترا للتوقيع مع مانشستر يونايتد بعد الاتفاق معه على البنود الشخصية.

ومن المتوقع أن ينضم فاران إلى الشياطين الحمر بصورة رسمية خلال الساعات المقبلة في صفقة تتراوح بين 45-50 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد فقد بالفعل قائد الدفاع سيرخيو راموس الذي انضم إلى باريس سان جيرمان بالمجان.

ذكرت التقارير الصحفية أنّ ريال مدريد لم يستسلم بشأن كيليان مبابي وسوف يحاول التعاقد معه في الشهر المقبل.

وأوضحت التقارير أنّ ريال مدريد ينتظر إتمام عملية بيع رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد لأجل تمويل صفقة مبابي والتي قد تكلف بين 120 إلى 150 مليون يورو.

وتستغل إدارة الريال رغبة باريس سان جيرمان في ضم بول بوجبا وكذلك كريستيانو رونالدو لمحاولة خطف مبابي.

أكدت تقارير صحفية أنّ أتلتيكو مدريد يحاول خطف ريتشارليسون من إيفرتون رغم اهتمام ريال مدريد بالتوقيع معه.

ويحاول النادي الملكي استغلال علاقة كارلو أنشيلوتي الطيبة مع إدارة إيفرتون لجلب اللاعب.

كشفت صحيفة "El Gol" أنّ إدارة ريال مدريد مستعدة للتخلي عن ماركو أسينسيو خلال سوق الانتقالات الجارية وبيع اللاعب بعد عودته من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ووضعت الإدارة مبلغ 30 مليون يورو لأجل التخلص من اللاعب الشاب والذي تراجع مستواه كثيرًا في الفترة الماضية.

أكدت تقارير صحفية، أن إنتر على استعداد للتعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الصيف الجاري.

وأوضحت أنّ إدارة إنتر تنتظر بيع أحد لاعبيها لضم يوفيتش مع اقتراب أليكسيس سانشيز وكذلك أندريا بينامونتي من المغادرة.

وفي حال رحل أحدهما فإنّ الأفاعي سوف تتم صفقة يوفيتش.