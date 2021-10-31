أخبار ريال مدريد: عقد جديد لمكافأة فينيسيوس.. وليفربول يرغب في يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 31 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

يورجن كلوب مدرب ليفربول سيفقد عددًا من لاعبيه في يناير المقبل بسبب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

ومن أجل ذلك يرغب ليفربول في تعزيز صفوفه في يناير المقبل، ويرى في يوفيتش فرصة مثالية.

موقع "برنابيو ديجيتال" الإسباني أكد أن مانشستر يونايتد سيتحرك في محاولة لخطف مارفل، أحد أبرز ناشئي ريال مدريد.

المدافع الشاب يمتلك عقدًا مع ريال مدريد حتى 2025، لكن مانشستر يونايتد مستعد لدراسة كافة الاحتمالات من أجل التعاقد معه.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن ريال مدريد يخطط للتفاوض مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لمنحه عقدًا جديدًا ومحسنًا.

ريال مدريد يرغب في مكافأة فينيسيوس على انفجاره وتطور مستواه في الموسم الحالي.

ويحصل البرازيلي الشاب على أربعة ملايين يورو سنويًا من ريال مدريد، والنادي الملكي سيرفع راتبه بشكل ملحوظ في العقد الجديد.

موقع "إل ناسيونال" الإسباني أكد أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يخطط للتعاقد مع توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد.

النادي الإنجليزي يفكر في تقديم 30 مليون يورو في محاولة للتعاقد مع كروس.

لكن الموقع لم يكشف ما إذا كانت تحركات نيوكاسل ستتم في يناير المقبل أو في نهاية الموسم.