أخبار ريال مدريد: عرض يوفيتش على روما وبيريز يعلن مقاضاة تيباس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 10 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021:

أعلن نادي قادش، تعاقده مع فيكتور تشوست، لاعب ريال مدريد الشاب، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب البيان الذي نشره نادي قادش، فإن تشوست صاحب الـ 21 عامًا انضم للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون خيار شراء في العقد.

أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعب الفريق داني سيبايوس، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الإسباني الأولمبي في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وبحسب البيان الذي نشره الميرينجي، فإن سيبايوس تعرض لتمزق كامل في الرباط الشظوي والرباط العظمي، ومدة غيابه تعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة.

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى عودة الثنائي، جول كوندي، وباو توريس، إلى رادار ريال مدريد، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد ريال مدريد، تدعيم خط دفاعه، بعد رحيل ثنائي الفريق، سيرخيو راموس، ورافاييل فاران، في الصيف الحالي، إلى باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد على الترتيب.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد عرضت على نادي روما، شراء مهاجم الفريق لوكا يوفيتش، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم إيدين دجيكو إلى إنتر.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الميرينجي تريد التخلص من المهاجم الصربي، بعد فشل إثبات نفسه مع ريال مدريد وخروجه من حسابات الجهاز الفني.

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس لإيقاف اتفاقية صندوق الاستثمار الأمريكي المزعومة.

وبحسب البيان الذي نشره النادي الملكي، فإن تلك الإدارة ستبذل كل ما في وسعها لإيقاف الاتفاقية التي تمت بين الرابطة والصندوق الاستثماري.