أخبار ريال مدريد: صراع مع أتلتيكو على نجم ليل.. وباريس يرغب في ضم بنزيما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 28 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد انضم إلى ركب الأندية المهتمة بالحصول على خدمات جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني.

ألفاريز يجذب اهتمام عدد من الأندية، على رأسها ميلان الإيطالي.

ومع رغبة ريال مدريد في الحصول على مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيما، فقد وضع عينه على ألفاريز.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد للدخول في منافسة مع جاره أتلتيكو من أجل الحصول على خدمات زكي شيليك لاعب وسط ليل الفرنسي.

ويقدر ليل قيمة لاعب الوسط التركي الدولي بقرابة 25 مليون يورو.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يراقب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون الفرنسي.

باكيتا عاد إلى رادار ريال مدريد، بعد تألقه مع ليون بشكل واضح خلال الموسم الحالي.

موقع "إل ناسيونال" الإسباني أكد أن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لإغراء ريال مدريد بالتخلي عن نجمه الحالي.