أخبار ريال مدريد: سيبايوس قريب من بيتيس واستمرار بيل الموسم المقبل
بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.
ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.
وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.
اختيارات المحررين
جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 28 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.
أخبار الانتقالات | صراع على يوفيتش وليفربول خلف كومان
أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 28 يونيو 2021:
- استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد
- آرسنال يدرس التعاقد مع جوتيريز
- داني سيبايوس يقترب من ريال بيتيس
- لايبزيج يحدد سعر داني أولمو لريال مدريد
استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد
أشارت تقارير صحفية، إلى أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد، سيستمر مع فريقه في الموسم المقبل، ولا توجد أي مؤشرات بشأن رحيله عن صفوف الميرينجي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي، لا يعارضان فكرة استمرار بيل مع الميرينجي، ولكن إن وصله عرضًا مناسبًا فسوف يتم دراسته.
آرسنال يدرس التعاقد مع جوتيريز
أوضحت تقارير صحفية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، يراقب وضع لاعب ريال مدريد الشاب، ميجيل جوتيريز تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة ذا أتلتيك، فإن الفريق الإنجليزي، يريد التعاقد مع اللاعب الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن إدارة الفريق اللندني لا ترغب في دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب الشاب والبالغ 40 مليون يورو.
داني سيبايوس يقترب من ريال بيتيس
اقترب داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، من الانتقال إلى صفوف ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات فريقه في المواسم الأخيرة، ومشاركته مع آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.
وبحسب التقرير الذي نشرته موقع ديفنسا سنترال، فإن متوسط الميدان الإسباني، يقترب من ريال بيتيس، مقابل 30 مليون يورو، وهذا المبلغ الذي حددته إدارة الميرينجي للتخلي عن اللاعب، وسط منافسة مع الفريق اللندني.
لايبزيج يحدد سعر داني أولمو لريال مدريد
حددت إدارة لايبزيج الألماني، السعر الذي ستتخلى به عن مهاجمها داني أولمو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من ريال مدريد بضم اللاعب.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن لايبزيج لن يتخلى عن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، إلا بعد حصوله على 50 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.