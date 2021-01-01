أخبار ريال مدريد: رفض "محترم" لعودة رونالدو وتشيلسي يحاول مع هازارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 28 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 28 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 28 مارس 2021:

كروس يقرر الاعتزال دوليًا ويحدد الموعد

كشفت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة أن متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس قد قرر الاعتزال دوليًا وإنهاء رحلته مع المنتخب الألماني بنهاية منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

ومنذ أيام، أُعلن بالفعل يواخيم لوف أنه سيغادر منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا هذا الصيف والآن من المقرر أن يتبعه توني كروس.

في هذه المرحلة، يريد توني كروس التركيز فيما تبقى من مشواره الكروي مع نادي ريال مدريد خاصة ومع تقدمه في العمر وصعوبة البقاء على الجانبين فيما بعد الثلاثين.

ريال مدريد لكريستيانو رونالدو: "مرفوض مع الشُكر"

رفضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز السماح لكريستيانو رونالدو بالعودة إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى، وذلك وفقًا لما تداولته الصحف الإسبانية في الساعات الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن وكيل رونالدو، جورج مينديش، قد قام بعرض موكله على ريال مدريد في الأسابيع الماضي، بيد أن الرد جاء مفاجئًا للغاية من إدارة بيريز.

ريال مدريد رد على اهتمام رونالدو بالعودة بصورة مهذبة وقاطعة في آن واحد، حيث قيل لمينديش "شكرًا على الاهتمام، لكن لا"، ليسدل الستار على مسلسل عودة الدون للعاصمة الإسبانية مجددًا.

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صراع بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم الكرة الإسبانية المقبل!

دخل برشلونة مع نظيره ريال مدريد في صراع ضخم من أجل الظفر بخدمات فابيو بلانكو، أحد أهم مواهب كرة القدم الإسبانية، ولاعب شباب فالنسيا الحالي.

بلانكو لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا ويلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن، يتميز بقدرته على المراوغة بشدة وتنعته الصحافة الإسبانية بـ"فيران توريس الجديد".

عقد بلانكو مع فالنسيا ينتهي بعد ثلاثة أشهر فقط، ويمكنه الانتقال مجانًا أينما شاء وسط اهتمام من كبار قارة أوروبا به بجانب برشلونة وريال مدريد.

تشيلسي قد يحاول إعادة هازارد

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة ريال مدريد قد قررت بيع إيدين هازارد الصيف المقبل لتعويض خسارتها المادية بطريقة أو بأخرى.

تشيلسي قد يكون مهتمًا بالتعاقد مع الدولي البلجيكي، خصوصًا وأن قيمته المتوقعة لن تزيد عن 40 مليون يورو في هذه الحالة.

ليفربول وتشيلسي يحاولان ضم أوديجارد

دخل ليفربول وتشيلسي على خط المهتمين بالتعاقد مع مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال.

وبحسب تقرير من "دايلي ميل" فإن إدارة ريال مدريد حددت مبلغ 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع الدولي النرويجي الصيف المقبل.