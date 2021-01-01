أخبار ريال مدريد: رغبة في التعاقد مع ماركينيوس ومتابعة وضع رحيم ستيرلينج

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 4 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021:

أكدت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في تعزيز دفاعاته بالتعاقد مع ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وستعمل إدارة الميرينجي على تعزيز دفاع الفريق، خاصة مع اقتراب رحيل ثنائي الفريق، سيرخيو راموس، ورافييل فاران خلال الصيف القادم.

وبحسب صحيفة لو بوتور، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع المدافع البرازيلي، تحسبًا لرحيل فاران وراموس.

أوضحت تقارير صحفية، أن مستقبل جاريث بيل لاعب ريال مدريد والمعار إلى توتنهام، سيحدده المدرب الجديد للفريق الإنجليزي.

وانضم بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي، وبدأ في استعادة مستواه ونجح في تسجيل هاتريك بالأمس في شباك شيفيلد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إدارة توتنهام رفضت تحديد مصير اللاعب الويلزي، إلا بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق.

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يراقب وضع رحيم ستيرلينج، داخل مانشستر سيتي، في ظل الأخبار التي انتشرت برحيله عن الفريق.

وبحسب صحيفة فوتبول إنسايدر، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الجناح الإنجليزي، في حال رحيله عن صفوف فريقه خلال الصيف القادم.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد اتخذت قرارها النهائي، بشأن إمكانية التعاقد مع سيرجيو ريجيلون لاعب توتنهام.

وكان ريجيلون قد انضم إلى الفريق الإنجليزي في الصيف الماضي، ولكن يمتلك بندًا في عقد يتيح للميرينجي إمكانية التعاقد معه في غضون عام.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال، فإن إدارة الملكي، لن تطبق هذا الشرط، خاصة أن مستوى اللاعب لم يحظ بإعجاب الإدارة أو الجهاز الفني.