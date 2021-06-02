أخبار ريال مدريد: راموس يقود تمردًا ضد بيريز، ولا أمل مطلقًا في عودة رونالدو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 2 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 2 يونيو مايو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021:

لماذا استقر ريال مدريد على أنشيلوتي لخلافة زيدان؟

نعتت ماركا في تقريرها المفاوضات بين ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي أنها "أبسط مفاوضات" منذ عقود في سانتياجو برنابيو، لم يستغرق الأمر وقتًا أبدًا، محادثة واحدة مع فلورنتينو بيريز وتم الاستقرار على الإيطالي.

المرة الأولى التي ظهر فيها اسم أنشيلوتي على طاولة إدارة الريال كان منذ أسبوعين، وحدثت بعد ذلك المكالمة بينه وبين بيريز وأظهر فيها الإيطالي أنه "رجل نبيل" يعشق النادي الملكي، ورحب بالعودة فورًا رغم عقده في إيفرتون.

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بوتشيتينو كان "مفتاح" تعاقد ريال مدريد مع مبابي هذا الصيف

صحيفة "آس" في تقرير مطول لها، كشفت أن العلاقة الاستثنائية التي تربط بوتشيتينو مع مبابي في الأشهر الأخيرة كانت محفزًا إضافيًا لتعاقد الريال مع المدرب الأرجنتيني، لتسهيل وصول اللاعب الفرنسي إلى سانتياجو برنابيو.

الاتصالات مع بوتشيتينو بدأت من قبل إدارة الريال بعدما تلاشى أمل التعاقد مع ماسيميليانو أليجري بذهابه إلى يوفنتوس، الأرجنتيني أراد مدريد والعكس صحيح، لكن الجميع كان يدرك استحالة إتمام الأمور بسبب باريس.

عودة أنشيلوتي قد تعني عودة أوديجارد مرة أخرى لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن مارتن أوديجارد قد يعود إلى ريال مدريد مجددًا بعد عودة كارلو أنشيلوتي لقيادة النادي الملكي.

وجود أنشيلوتي سيعني وجود فرصة كبيرة لأوديجارد للمشاركة، وبالتبعية فيبدو أن آمال آرسنال في الاحتفاظ بالنرويجي لعام آخر ستبوء بالفشل.

راموس يقود ثورة في ريال مدريد بسبب مبابي

زعمت شبكة "El Transistor" أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس يدعو زملائه لعدم قبول تخفيض رواتبهم في الفترة المقبلة.

وبالنسبة لراموس فإن تخفيض الرواتب يأتي من أجل تمويل صفقة كيليان مبابي ليس إلا، وليس من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للريال كما يزعم الرئيس بيريز.

حتى رغم عودة أنشيلوتي.. رونالدو لن يعود إلى ريال مدريد

أكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد لن تفتح المجال أمام عودة كريستيانو رونالدو للنادي الملكي مجددًا.

وأفادت الصحيفة أن الوجهات المحتملة لنجم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي تظل إما باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، وإما سيبقى في البيانكونيري.