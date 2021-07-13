أخبار ريال مدريد: دلالة وجهة إيسكو القادمة وخطوة تفصل فاران عن مانشستر يونايتد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 13 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى مواصلة مانشستر يونايتد، طريقه في التعاقد مع رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، واتخذ خطوة جديدة قربته من المدافع الفرنسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن الشياطين الحمر، اقتربوا من الاتفاق على كافة البنود الشخصية مع فاران، قبل الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد لحسم الصفقة.

أكدت تقارير صحفية، إلى أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ينتظر الإشارة من ريال مدريد، لينضم إليه في الصيف المقبل، عقب نهاية عقده مع الفريق البافاري.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل وبدأ بايرن ميونخ، رحلة البحث عن مهاجم بديل له.

أشارت تقارير صحفية، إلى نجاح فريق ريال مدريد، في الحصول على خدمات اللاعب جاوما جاردي نجم شباب برشلونة وقائد الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعب الشاب اتفق مع ريال مدريد على كافة التفاصيل، بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو الماضي.

نشر الحساب الرسمي لنادي نابولي، على موقع التواصل الإيطالي تويتر، تغريدة تدل على اقتراب تعاقده مع إيسكو لاعب ريال مدريد، خلال الفترة القادمة، ولكنه قام بحذفها.

وكتب الحساب الرسمي للفريق الإيطالي: "إيسكو بحث على جوجل"، ولكنه قام بحذفها سريعًا، وسط التكهنات حول مستقبل اللاعب الإسباني مع ريال مدريد، وارتباطه بالرحيل عن الميرينجي خلال الصيف الحالي.

أكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يدرس التخلي عن 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتعاقد مع هدف الفريق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع جول، فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تدرس الاستغناء عن رباعي الفريق، جاريث بيل، مارسيلو، إيسكو، بالإضافة إلى ماريانو دياز، لتمويل صفقة مبابي.