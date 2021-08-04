أخبار ريال مدريد: جريزمان يتواصل مع بيريز واهتمام بضم نجم بايرن ميونخ

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 4 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:

جريزمان يريد الرحيل من برشلونة ويتواصل مع بيريز

أوضحت تقارير صحفية، رغبة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، في الرحيل عن صفوف فريقه، والانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ديفنسا سنترال، فإن اللاعب الفرنسي يحلم باللعب لصالح ريال مدريد، وتواصل بالفعل مع فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي في مكالمة هاتفية قبل فترة.

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن أنشيلوتي معجب باللاعب الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2022، وسط اهتمام من العديد من الأندية.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن براهيم دياز، لاعب ريال مدريد والمنتقل حديثًا إلى صفوف ميلان، أقنع زميله السابق إيسكو لاعب الميرينجي الحالي، بالانضمام إلى الروسونيري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديفنسا سنترال، فإن إيسكو تواصل مع دياز، لمعرفة الوضع داخل سان سيرو، وأقنعه دياز بفكرة الانضمام إلى ميلان الذي ارتبط بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 عامًا.

أكدت تقارير صحفية، أن إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، يحرص على العودة إلى الدوري الإسباني، وينتظر عرضًا من ريال مدريد أو برشلونة.

ويسعى المدافع الفرنسي، إلى الرحيل عن مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن لابورت في انتظار عرضًا إما من ريال مدريد أو برشلونة.

كشفت تقارير صحفية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه سيجدد الثقة في إيدين هازارد لاعب الفريق للموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن أنشيلوتي معجب بالحالة البدنية لهازارد ويتابع تطوره، وسيجدد الثقة فيه للموسم المقبل وسيعتمد عليه بشكل أساسي.