أخبار ريال مدريد: تحديد أول المغادرين في الشتاء وصفقة مجانية مدوية صيفًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 10 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:

مبابي يرفض مزاملة هالاند في ريال مدريد!

وفقًا لما أوردته محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية، فإن كيليان مبابي أخبر مسؤولي ريال مدريد بالفعل أنه لا يرغب في العمل إلى جانب هالاند.

مبابي يرى أن العمل مع هالاند شبه مستحيل، لأنه يرغب في أن يكون النجم الرئيسي في ريال مدريد، وألا تكون هناك منافسة من أي نوع على هذه المكانة.

ريال مدريد يخطط للانقضاض على بوجبا في الصيف

تحدثت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط لإنهاء التعاقد مع بول بوجبا مجانًا في الصيف المقبل باستغلال نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

ورغم ما تردد عن إمكانية إتمام الصفقة في يناير، إلا أن النادي الملكي لا يخطط لدفع أموال للاعب ينتهي عقده قريبًا، وسيستغل علاقته الطيبة بمينو رايولا لحسم الأمور.

سيبايوس أول من سيغادر ريال مدريد في الشتاء

أفادت شبكة "ABC" أن ريال مدريد قد استقر على الاستغناء نهائيًا عن خدمات داني سيبايوس في السوق الشتوية المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سوف ينتقل لريال بيتيس معارًا على أن يتضمن عقده بند شراء إلزامي في صيف 2022 نظير 20 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يخطط لإفساد صفقة روديجير

لن يهنأ ريال مدريد كثيرًا بفكرة انتهاء عقد أنطونيو روديجير مع تشيلسي العام المقبل، حيث دخل باريس سان جيرمان على خط الطامحين للتعاقد مع الدولي الألماني.

بي آس جي سوف يمنح اللاعب راتبًا أكبر من المعروض عليه من قبل ريال مدريد، وهكذا يبدو أن وجهة ابن شتوتجارت أقرب ما يكون إلى حديقة الأمراء.

ريال مدريد يتابع كافاني الجديد

ذكرت صحيفة آس أن ريال مدريد يراقب عن كثب مهاجم منتخب أوروجواي الشاب أجوستين ألفاريز، والذي يلعب لصالح بينارول حاليًا.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون يورو مع ناديه الأوروجوياني، وفي حال أن انضم للريال سيلعب أولًا مع فريق الكاستيا.