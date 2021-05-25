أخبار ريال مدريد: بيل يريد الاعتزال بشكل نهائي ومودريتش يجدد عقده رسميًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 25 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

"لا شيء أفضل من هذا" .. رسالة عاطفية من مودريتش بعد التجديد مع ريال مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021:

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، تجديد عقد متوسط ميدانه لوكا مودريتش، لمدة موسم واحد ليستمر النجم الكرواتي، مع الميرينجي حتى نهاية موسم 2022.

وكان ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 35 عامًا مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ونشر الفريق بيانًا رسميًا بشأن التجديد وكتب فيه: "ريال مدريد توصل لاتفاق مع لوكا مودريتش بشأن التمديد، إذ يستمر اللاعب حتى 30 يونيو 2022".

أوضحت تقارير صحفية، أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد، يفكر في ترك ريال مدريد، واعتزال كرة القدم والاتجاه إلى لعب كرة الجولف بشكل احترافي.

وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن النجم الويلزي عقب نهاية إعارته مع توتنهام، يفكر في الدخول مع إدارة الميرينجي في مفاوضات للحصول على جزء من راتبه ثم اعتزال كرة القدم، عقب بطولة اليورو الشهر المقبل.

أفادت تقارير صحفية، إلى صعوبة حسم ريال مدريد لصفقة إدوارادو كامافينجا، لاعب ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والذي كان يعد من الأهداف الأساسية للميرينجي منذ الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن تجديد عقد لوكا مودريتش، وتصعيد أنطونيو بلانكو للفريق الأول في ريال مدريد، سيصعب من احتمالية التعاقد مع كامافينجا، خاصة وأن إدارة الميرينجي هدفها الأول هو التعاقد مع مبابي أو هالاند.

وفي سياق متصل، كشفت التقارير الفرنسية، أن اللاعب الشاب يرغب في الانتقال إلى باريس سان جيرمان، إذ أنه يرى أن تطوره سيكون أفضل وأسرع في الدوري الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في استمرار زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للملكي في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن إدارة الفريق الملكي، حددت لمدربها بعض الخطوط الحمراء والتي لا يمكن تجاوزها، إذ انها ستعمل على التخلص من بعض اللاعبين ولكن لا يمكن للمدرب التدخل في هذا الأمر.