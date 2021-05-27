أخبار ريال مدريد: آرسنال المتضرر الأكبر من رحيل زيدان، وأليجري يرفض الملكي!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 27 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 27 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

وداعاً مبابي ومرحباً بيل؟ انقلابات قد تحدث في سوق ريال مدريد بعد رحيل زيدان

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 27 مايو 2021:

رسمياً | زيدان يرحل عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عبر بيان رسمي رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن القيادة الفنية، ليؤكد التقارير المتداولة منذ عدة أسابيع بخصوص المدير الفني.

النادي أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه انتهاء ولاية المدرب الفرنسي الثانية في مدريد وشكره على العمل المقدم، وأشار إلى أنه سيبقى أحد أساطير الفريق الخالدة.

لماذا قرر زيدان مغادرة ريال مدريد؟

كشفت تقارير قادمة من إسبانيا الأسباب وراء قرار زين الدين زيدان عدم استكمال مشواره مع ريال مدريد والرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن شهر يناير الذي شهد خروج الفريق من كأس ملك إسبانيا على يد فريق ألكويانو، ثم إصابة زيدان بالكورونا لعب دوراً في زيادة الضغوط عليه وقراره بالمغادرة نهاية الموسم.

التقرير عنون أيضاً أن زيزو شعر بأن اللاعبين تخلوا عن مبادئ النادي الملكي وأصبح هناك حالة من عدم الالتزام في صفوف النادي.

سبب آخر أشارت إلى "ماركا" هو مصير القائد سيرخيو راموس والقرار بعدم تمديد عقده، بالإضافة للثورة المنتظرة برحيل عديد الأسماء عن الفريق.

رفض ريال مدريد .. أليجري يحسم عودته ليوفنتوس

أكدت مصادر جول في تورينو توصل يوفنتوس لاتفاق مع ماسيمليانو أليجري من أجل العودة لتدريب الفريق الموسم المقبل في مكان أندريا بيرلو الذي سيقع إقالته.

وعلم "جول" أن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع مدربه السابق أليجري من أجل العودة الموسم المقبل لقيادة تدريب الفريق.

ووفقًا لـ"جيانلوكا دي مارزيو" إن أليجري هو من رفض انتظار ريال مدريد وقرر الانضمام ليوفنتوس.

خاص | بوتشيتينو هدف ريال مدريد الأول لتعويض زيدان

أوضحت مصادر جول أن مدرب باريس سان جيرمان الحالي ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وعلم جول أن بوتشيتينو دخل دائرة المرشحين، بل وأصبح على رأس المرشحين للمنصب رغم ارتباطه بعقد مع باريس حتى 2022.

تبدد أحلام آرسنال في تجديد إعارة أوديجارد

أفادت التقارير الصحفية الواردة من الصحف الإسبانية أن آرسنال لن يتمكن من تجديد إعارة مارتن أوديجارد بسبب رحيل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد.

النادي الملكي سيعيد الدولي النرويجي إلى سانتياجو برنابيو واللاعب نفسه سيوافق ويفضل تمثيل الملكي الموسم المقبل بعد رحيل زيزو.