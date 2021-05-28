أخبار ريال مدريد: بيريز تواصل مع كونتي والإعلان الرسمي عن صفقة ألابا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 28 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

وداعاً مبابي ومرحباً بيل؟ انقلابات قد تحدث في سوق ريال مدريد بعد رحيل زيدان

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 28 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تواصلت مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لنادي إنتر، للاستفسار حول موقفه من تدريب الفريق.

وأعلن ريال مدريد، رحيل زين الدين زيدان، عن تدريب الميرينجي، وتبحث عن الإدارة عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن كونتي مرشح بقوة لتدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز تواصل مع كونتي، لمعرفة موقفه من تدريب الفريق في الموسم القادم.

كشفت تقارير صحفية، عن سبب خوف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من الدخول في مفاوضات مع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان.

ويبحت ريال مدريد عن مدرب يقود الفريق في الموسم المقبل، عقب إعلان زين الدين زيدان مدرب الفريق رحيله بشكل رسمي بالأمس.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن بيريز يخشى الدخول في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني، وسينتظر نهاية عقده في الموسم المقبل للتعاقد معه، حاله كحال لاعب الفريق كيليان مبابي، بسبب عدم رغبته في توتر العلاقة بينه وبين إدارة الفريق الباريسي.

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن التعاقد مع دافيد ألابا، في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ.

ويمتد عقد المدافع النمساوي إلى 2026 مع راتب سنوي قدره 12 مليون يورو، وسيكون التقديم بشكل رسمي عقب بطولة اليورو القادمة.

أفادت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، قررت تخفيض أجور اللاعبين والموظفين بنسبة 10%، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفريق.

ويمر ريال مدريد بأزمة اقتصادية منذ الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا، وبحسب صحيفة ماركا فإن لاعبي الميرينجي وافقوا على قرار الإدارة بخفض رواتبهم بنسبة تصل إلى 10%.