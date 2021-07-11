أخبار ريال مدريد: بنزيما يوافق على تجديد عقده وفاران في طريقه لمانشستر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 11 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 11 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 11 يوليو 2021:

مارسيلو يؤكد استمراره مع ريال مدريد

نُصِّب مارسيلو قائدًا لريال مدريد خلفًا للقائد الراحل إلى باريس سان جيرمان سيرخيو راموس، وهو ما أعرب عن فخره الشديد به، واعتبره "حلمًا" قد تحقق أخيرًا.

هذا النبأ يؤكد أن مارسيلو باقٍ مع النادي الملكي بصورة طبيعية حتى نهاية عقده في صيف 2022.

سامبدوريا يحدد سعر بيع دامسجارد

حددت إدارة سامبدوريا القيمة التي ستوافق عليها لبيع نجمها ونجم بطولة يورو 2020 ميكيل دامسجارد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قيمة دامسجارد قبل انطلاق يورو 2020 كانت 15 مليون يورو فقط بعد ظهوره بصورة طبية في أول مواسمه مع سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

لكن بعد التألق الكبير في اليورو، تشير صحيفة "آس" إلى أن القيمة التي حددتها إدارة سامبدوريا لقبول بيعه ستكون 40 مليون يورو بصورة مبدئية.

بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن كريم بنزيما بصدد تجديد عقده لمدة عامين إضافيين مع النادي الملكي.

عرض ريال مدريد كان باستمرار الفرنسي حتى 2024، لكن اللاعب فضل التوقيع لـ2023 ثم تقييم وضعه البدني والفني.

فاران على أعتاب مانشستر يونايتد

اقترب انتقال رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد من أن يصبح حقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتؤكد الصحف الإسبانية أن الاتفاق بين المانيو وإدارة ريال مدريد اقترب كثيرًا، لينتقل إلى أولد ترافورد نظير 50 مليون يورو.

آرسنال ينافس توتنهام على إيسكو

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة كل من آرسنال، وتوتنهام في التعاقد مع إيسكو لاعب ريال مدريد، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله عن صفوف الملكي في الصيف الحالي.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن آرسنال وتوتنهام، يتابعون موقف إيسكو مع ريال مدريد، وفي حال قرر النادي الملكي بيع اللاعب، سيتقدم الثنائي بعروض رسمية للتعاقد معه.