أخبار ريال مدريد: براءة راموس من تهمة الجشع واهتمام بنجم إنجلترا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 7 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021:

ريال مدريد يستعطف مديره السابق لضم مبابي

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يعتمد على الكشاف البرتغالي، والمدير الرياضي للنادي الملكي، لويس كامبوس لإتمام صفقة انتقال كيليان مبابي إلى صفوف الفريق.

تحدث كامبوس لصحيفة "ليكيب" وقال: "لقد أمضيت ثلاث سنوات رائعة في ريال مدريد، وكانت لدي علاقة جيدة جدًا مع الرئيس والإدارة لكن، في الوقت الحالي، يمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يوجد شيء مع أي شخص"

وأضاف: "صحيح أنا أعرف عائلة مبابي جيدًا، لأن عندما اصطحبت كيليان إلى موناكو كان يبلغ من العمر 14 عامًا، تربطنا صداقة كبيرة، لكن هذا كل شيء".

خاص | أنشيلوتي يتصل بنجم إيفرتون لإقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد

قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بالاتصال بريتشارليسون لاعب إيفرتون من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الإسباني.

مصادر أكدت لموقع "جول" أن هناك اتصالات حدثت بين أنشيلوتي وريتشارليسون خلال الفترة الماضية بشكل مكثف.

راتب راموس في باريس سان جيرمان مثل عرض ريال مدريد!

سيتقاضى سيرخيو راموس بصورة سنوية مع باريس سان جيرمان 10.5 مليون يورو، مع عقد ممتد لمدة عامين.

هذا هو نفسه الراتب الذي عرضته إدارة ريال مدريد عليه بعد تخفيض 10% من راتبه القديم، تماشيًا مع السياسة الجديدة لمواجهة توابع أزمة فيروس كورونا الاقتصادية.

قبول راموس للراتب من بي آس جي يؤكد أن المال بالفعل لم يكن سببًا في الأزمة بينه وبين الريال حول التمديد، بل إن الأمر برمته تعلق بمدة العقد الجديد.

ريال مدريد يتابع ستيرلينج

تداولت تقارير صحفية إنجليزية اهتمام ريال مدريد بالحصول على توقيع لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج، الذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في 2023.

اللاعب غير سعيد في ملعب الاتحاد بعد طرح إمكانية وضعه في صفقة تبادلية مع هاري كين، غير أنه إن رحل سيتعين على ناديه الجديد دفع 90 مليون يورو لاقتنائه.

آرسنال يقدم عرضًا رسميًا لجوتيريز

أفادت شبكة "ABC" أن آرسنال قد تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع ميجيل جوتيريز، الظهير الأيسر لريال مدريد.

اللاعب المتألق مع فريق الكاستيا والذي من المفترض أن يلعب للفريق الأول الموسم المقبل تكلفة رحيله إن حدثت ستكون 40 مليون يورو على أقل تقدير.