أخبار ريال مدريد: بداية المفاوضات مع أليجري وعودة بنزيما لمنتخب فرنسا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 18 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 مايو 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد دخلت في مفاوضات مع ماسيميليانو أليجري، لتدريب الفريق الموسم المقبل، وخلافة زيدان مدرب الفريق الحالي.

وبحسب صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن إدارة ريال مدريد قدمت عرضًا للمدرب الإيطالي، لتدريب الميرينجي لمدة موسمين مع إمكانية تمديد لموسم إضافي، وسيحصل على راتب سنوي 10 مليون يورو.

زاد مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد والمعار إلى صفوف آرسنال، التكهنات حول مستقبله واستمراره مع الميرينجي في الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب الدنماركي إلى الفريق الإنجليزي، على سبيل الإعارة في يناير الماضي، ونجح في إثبات نفسه مع آرسنال، الذي يعمل على تحويل الصفقة إلى شراء دائم.

ومن جانبه أكد أوديجارد في تصريحات صحفية، على سعادته مع آرسنال، ولكنه أشار إلى أنه لاعب في ريال مدريد بالوقت الحالي وسيتعين عليه التحدث مع إدارة فريقه لترى ماذا ستقرر بشأن مستقبله، إما بالرحيل إلى آرسنال أو الاستمرار.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب عودة كريم بنزيما، لصفوف منتخب بلاده فرنسا بعد فترة من الغياب، وسيتواجد مع الديوك الفرنسية في بطولة اليورو الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مدرب فرنسا ديشان قرر الاعتماد على بنزيما، في هجوم المنتخب خلال البطولة المقبلة، خاصة بعد المستويات التي يقدمها اللاعب هذا الموسم وحصوله على جائزة أفضل لاعب فرنسي، يلعب خارج فرنسا.

أكدت تقارير صحفية، رغبة إدارة ريال مدريد في إنهاء إعارة لاعب الفريق رينير جيسوس والمعار إلى بوروسيا دورتموند، حتى يونيو 2022.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد محبطة من الدقائق التي يحصل عليها اللاعب البرازيلي مع دورتموند، وتريد إنهاء الإعارة واستعادة اللاعب.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 19 عامًا مع دورتموند هذا الموسم إلا في 18 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا.