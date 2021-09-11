أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم مدافع ليستر وموهبة الأوروجواي على رادار الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 11 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 11 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 11 سبتمبر 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ألفاريز مارتينيز، مهاجم بينارول، والملقب بـ كافاني الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 20 عامًا، للاعتماد عليه في المستقبل في هجوم الفريق.

كشفت تقارير صحفية، أن إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، كان يتمنى وصول كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن رئيس الروخي بلانكوس، كان يرى أن وصول مبابي سيضيف قوة إلى الدوري، ويفيد المسابقة.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع أحد مدافعي ليسرت سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس، فإن ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بالتعاقد مع ويسلي فوفانا، مدافع ليستر سيتي، والذي أبدى سعادته بذلك الاهتمام ورغبته في ارتداء قميص الميرينجي يومًا ما.

أكدت تقارير صحفية، أن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، تمسك بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي، سيرفض العروض المقدمة إليه من باريس سان جيرمان، ويوفنتوس لضمان انضمامه لريال مدريد في الموسم المقبل.