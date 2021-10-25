أخبار ريال مدريد: "الملكي" يراقب نجم لاتسيو.. وتحديد إصابة فالفيردي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 25 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي.

ريال مدريد يرى في ميلينكوفيتش سافيتش اللاعب القادر على حمل لواء خط الوسط بعد انتهاء مسيرة الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق.

كشفت صحيفة "as" الإسبانية عن طبيعة إصابة فيديريكو فالفيردي، بعدما تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة مساء الأحد.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن فالفيردي تعرض لضربة في الركبة أدت إلى تورم بسيط وكدمة.

الإصابة التي تعرض لها فالفيردي ستؤدي إلى غيابه لمدة تصل إلى 10 أيام حسبما أشارت الصحيفة الإسبانية.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية اكدت أن إنتر ويوفنتوس وميلان يتنافسون على ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الصحيفة الإيطالية كشفت أن اللاعب البعيد عن المشاركة مع يونايتد لا يرغب في الانتقال إلى إيطاليا، وأن هدفه اللعب في صفوف ريال مدريد..

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن لايبزيج الألماني أخبر ريال مدريد بقيمة مدافعه نوردي موكيلي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن النادي الألماني يرغب في الحصول على 25 مليون يورو نظير التخلي عن مدافعه الفرنسي.