أخبار ريال مدريد: "الملكي" يدخل صراع دي ليخت.. ومارسيلو يعود إلى الجذور

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وضع الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي على رأس قائمة تعاقداته.

بيريز يرى في دي ليخت المدافع القادر على تقديم الإضافة للخط الخلفي للنادي الملكي.

ورغم قيمة الصفقة المتوقع أن تصل إلى 150 مليون يورو، إلا أن ريال مدريد مستعد لتقديم بعض لاعبيه لتخفيض هذه القيمة.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي كشف أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي يرغب في التعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد.

سيبايوس لم يلعب أي مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بسبب الإصابة، ومن الواضح أنه لن يحصل على دقائق عند عودته.

ويبحث سيبايوس عن نادٍ جديد في يناير المقبل، من أجل الحصول على دقائق لعب وإحياء أمله في العودة إلى منتخب إسبانيا.

موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد يتم مراقبته من قبل ناديين في الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولذلك أصبح مصدر جذب لعدد من الأندية الأوروبية.

ويراقب إيفرتون وليستر سيتي وضع إيسكو حاليًا، في ظل خروجه من خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

صحيفة "lance" البرازيلية أكدت أن مارسيلو سيعود من جديد إلى النادي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

عقد مارسيلو مع ريال مدريد ينتهي في نهاية الموسم الحالي، ويفكر البرازيلي المخضرم في العودة إلى نادي فلومينيزي البرازيلي بنهاية عقده مع النادي الملكي.