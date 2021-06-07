أخبار ريال مدريد: الخليفي يؤكد بقاء مبابي، ومارسيلو يرفض الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 7 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين7 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 7 يونيو 2021:

الخليفي يحسم موقف مبابي

نفى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، إمكانية التخلي عن كيليان مبابي والرحيل إلى صفوف ريال مدريد.

وأوضح الخليفي أنّ مبابي لن يرحل حتى لو بالمجان خلال الفترة المقبلة.

أنشيلوتي لم يكن الخيار الأول لخلافة زيدان

كشفت تقارير صحفية أنّ كارلو أنشيلوتي لم يكن الاختيار الأول لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وأوضحت أنّ فلورنتينو بيريز فكر في التعاقد مع أنطونيو كونتي بعد رحيل الأخير عن إنتر لكن تراجع عن القرار وفضّل إعادة أنشيلوتي.

مارسيلو يرفض الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مارسيلو رفض الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أنّ اللاعب يفضل الحصول على فرصة جديدة مع المدرب كارلو أنشيلوتي مما يعني وجود 5 لاعبين في مركز الظهير الأيسر.

زيدان ينتظر تدريب فرنسا

كشفت تقارير صحفية أنّ زين الدين زيدان لا يتعجل العودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة ولن يقبل بأول عرض متاح له.

وأوضحت التقارير أنّ زيدان قد ينتظر تحديد مصير المدرب ديدييه ديشان بعد انتهاء أمم أوروبا يورو 2020.

وفي حال إقالة ديشان فإن مدرب ريال مدريد السابق منفتح لفكرة قيادة المنتخب الفرنسي.

ميلان يطلب رباعي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أنّ ميلان يرغب في التعاقد مع ماريانو دياز ولوكا يوفيتش وألفارو أودريازولا وداني سيبايوس من ريال مدريد.

كما يرغب الروسونيري في تمديد إعارة براهيم دياز للموسم المقبل.