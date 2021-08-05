أخبار ريال مدريد: الحرب تندلع مع رابطة الدوري الإسباني، وضحايا جدد لأنشيلوتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 5 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 5 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 أغسطس 2021:

أربع ضحايا جدد في ريال مدريد تلبية لرغبات أنشيلوتي!

أبلغ المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إدارة النادي الملكي، بأنه لا يريد أن تزيد قائمة فريقه بأي حال من الأحوال عن 22 إلى 23 لاعبًا في الموسم المقبل.

وتحدثت صحيفة "آس" المقربة من ريال جديد أن الثنائي إيسكو ولوكا يوفيتش هما الأوفر حظًا لمغادرة الميرينجي هذا الصيف، والعائق الوحيد هو رغبة النادي في جمع الأموال من خلف بيعهما مع عدم وجود عروض جدية حتى الآن لهما.

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كروس يتسبب في تغيير مستقبل نجمي ريال مدريد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إصابة كروس ستجعل ريال مدريد أكثر تمسكًا بثنائي خط الوسط الحالي سيبايوس وأوديجارد لاسيما وأنه لا يوجد موعد محدد لعودة النجم الألماني.

وأضافت الصحيفة أن النادي لن يسمح لأوديجارد وسيبايوس بالرحيل إلا في حال وصلت عروض مغرية، حيث أن النادي الإسباني لا يريد أن يكرر ما حدث في الموسم الماضي مرة أخرى، عندما عانى زيدان بسبب قلة لاعبي خط الوسط.

ريال مدريد يرفض عوائد الدوري الإسباني

أعلن ريال مدريد بصورة رسمية رفضه لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، والمتوقع أن تدر 2.7 مليار يورو على الأندية الإسبانية.

ويتزامن الإعلان الرسمي من ريال مدريد مع أنباء مؤكدة من الصحف الكتالونية أن برشلونة أيضًا يرفض هذه الاتفاقية، مع أندية أخرى يتزعمها أتلتيك بيلباو.

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بنزيما يسخر من برشلونة بعد رحيل ميسي

المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، قرر السخرية من الغريم التقليدي بعد رحيل ميسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

اللاعب نشر صورة ساخرة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهي عبارة عن شخص يركض هربًا من حريق هائل.

ليفربول مهتم بالتعاقد مع أسينسيو

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ليفربول يراقب ماركو أسينسيو تأهبًا للتعاقد معه هذا الصيف.

وسيوافق ريال مدريد على بيع الدولي الإسباني في حال وصول عرض له بقيمة 50 مليون يورو على أقل تقدير.