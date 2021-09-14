أخبار ريال مدريد: التفكير في بيع ميندي واهتمام بضم مدافع تشيلسي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 14 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدوارد كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن استعداد ريال مدريد للتخلص من لاعبه فيرلاند ميندي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في ظل كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعب، حيث أبدى النادي استعداده للتخلي عنه في يناير لو وصل عرضًا مناسبًا.

أفادت تقارير صحفية، عن مدة غياب مارسيلو ظهير ريال مدريد، المتوقعة بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره موقع ديفنسا سنترال، فإن مارسيلو سيغيب عن ريال مدريد على الأقل مباراتين، وهما مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا، ثم مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني، وتكون مشاركته أمام ريال مايوركا في الليجا محل شك.

أشارت تقارير صحفية، إلى تمسك ريال مدريد، بالتعاقد مع أنطونيو روديجير، مدافع تشيلسي خلال الفترة المقبلة، وتمسك اللاعب بارتداء قميص الميرينجي.

وينتهي عقد المدافع الألماني مع البلوز بنهاية يونيو المقبل، ويرفض محاولات تجديد عقده مع تشيلسي، في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

أكد خافييز تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن ريال مدريد لديه القدرات لشراء الثنائي، كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في وقت واحد.

وفي تصريحات إذاعية، أكد تيباس أن ريال مدريد لديه سيولة مالية كافية، تجعله قادرًا على التعاقد مع الثنائي في وقت واحد بالصيف المقبل، خاصة أن مبابي لن يكلف ريال مدريد الكثير في ظل نهاية عقده مع فريقه.