أخبار ريال مدريد: استبعاد نجوم الملكي من يورو 2020 وتحديد سعر هازارد!
كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.
في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.
وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 24 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.
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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 24 مايو 2021:
- غياب ريال مدريد عن قائمة إسبانيا في أمم أوروبا
- راموس يوضح سبب استبعاده من منتخب إسبانيا
- بيل يعود إلى صفوف ريال مدريد
- ريال مدريد يحدد سعر هازارد
- ثنائي من ريال مدريد في تشكيل الموسم
غياب ريال مدريد عن قائمة إسبانيا في أمم أوروبا
أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، 24 لاعبًا من القائمة المكونة من 26 لاعبًا لقائمة لا روخا بغياب لاعبين من ريال مدريد.
ولم يتم استدعاء سيرخيو راموس ولا ناتشو ولا أسينسيو بينما تواجد سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا من برشلونة.
راموس يوضح سبب استبعاده من منتخب إسبانيا
أكد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، أنّه لن يشارك في بطولة أمم أوروبا المقبلة وذلك لكونه غير جاهز بدنيًا بنسبة 100%.
وأوضح أنّه بحاجة إلى الراحة لأجل العودة في أفضل أحواله الموسم المقبل.
جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت رغبة راموس المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.
بيل يعود إلى صفوف ريال مدريد
عاد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، إلى النادي الملكي بعد انتهاء الإعارة في صفوف توتنهام بنهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.
ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول بيع اللاعب، لكن إدارة ريال مدريد تفضل التريث لإيجاد عرض مناسب للويلزي.
ريال مدريد يحدد سعر هازارد
وضع نادي ريال مدريد اللاعب إيدين هازارد ضمن قائمة الراحلين عن الفريق في الصيف المقبل بعد غياب اللاعب عن أغلب المباريات بداعي الإصابة.
وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" فقد يتم التخلي عن البلجيكي مقابل 50 مليون يورو فقط.
ثنائي من ريال مدريد في تشكيل الموسم
بحسب "OptaPro" فإنّ التشكيل المثالي للدوري الإسباني لموسم 2020-2021 يشمل ثنائي فقط من صفوف ريال مدريد.
ويتواجد لوكا مودريتش وكريم بنزيما فقط من النادي الملكي بينما انضم كليمون لونجليه وفرينكي دي يونج وليونيل ميسي من برشلونة.
بينما تواجد من أتلتيكو مدريد يان أوبلاك وكوكي ولويس سواريز بجانب ثنائي إشبيلية خيسوس نافاس وكوندي ولاعب واحد من ويسكا هو الظهير الأيسر جافي جالان.