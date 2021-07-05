أخبار ريال مدريد: إيفرتون يطلب نجم الملكي، وموهبة تقترب من الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 5 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 5 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 5 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، أن إيفرتون مستعد للتعاقد مع إيسكو من ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وسوف يحاول النادي الإنجليزي إغراء إيسكو براتب يصل إلى 227 ألف إسترليني أسبوعيًا للموافقة على العرض.

كشف أسطورة مانشستر يونايتد ريو فردناند عن دوره في محاولات الشياطين الحمر التعاقد مع رافاييل فاران.

وأشار إلى أنّه تواصل مع فاران بشكل مباشر ونصحه بالموافقة على العرض وخوض تجربة جديدة في البريميرليج.

قرر نادي مانشستر يونايتد وضع خطة بديلة حال فشل إتمام صفقة رافاييل فاران من ريال مدريد والتي قد تفسد مخططات الملكي.

وأشارت التقارير الصحفية أنّ الشياطين الحمر يضعون كوندي ،لاعب إشبيلية، خيار بديل وهو المدافع المطلوب في ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنّ ميلان يضع دوشان تاديتش، لاعب أياكس، خيارًا أساسيًا لتعويض رحيل تشالهان أوغلو.

وأشارت إلى أنّ أياكس متمسك بلاعبه ولا يرغب في التخلي عنه خلال الصيف المقبل.

وفي حال أصر أياكس على الاحتفاظ بتاديتش فقد يعاود ميلان محاولاته لضم إيسكو من ريال مدريد.

وضع نادي ليدز يونايتد موهبة ريال مدريد، ميجيل جوتيريز، ضمن قائمة الراغبين في التعاقد معهم في الصيف.

وأوضحت التقارير الصحفية أنّ ريال مدريد لا يود التخلي عن اللاعب لكن الباب يبقى مفتوحًا حتى آخر أيام سوق الانتقالات.