أخبار ريال مدريد: إيسكو ينضم لإنتر في حالة واحدة وبايرن اتفق مع ناتشو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 24 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 مارس 2021:

مدافع ريال مدريد مطلوب في ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع فريقه بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن العملاق الإنجليزي يريد التعاقد مع المدافع صاحب الـ 31 عامًا، كما أنه ليس وحده الذي يسعى للحصول على خدمات ناتشو، إذ أن روما ويوفنتوس مهتمان بالتعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن رغبة ناتشو الأولى هي البقاء والاستمرار مع ريال مدريد، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات لتجديد عقده.

إيسكو قد ينضم إلى إنتر في حالة واحدة

أفادت تقارير صحفية، عن رغبة إنتر في إنقاذ إيسكو من مقاعد بدلاء ريال مدريد، ولكن حالة واحدة تمنعه من التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني، إن تغلب عليها سيتعاقد معه على الفور.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن إنتر يريد التعاقد مع إيسكو ولكنه الأزمة المالية التي يمر بها النيراتزوري هي من تعيقه، وإن تغلب عليها سينضم اللاعب إلى كتيبة المدرب أنطونيو كونتي.

وخرج اللاعب صاحب الـ 28 عامًا، من التشكيلة الأساسية للمدرب زيدان، ويريد إيسكو خوض تجربة جديدة يحصل فيها على فرصة ويعيد اكتشاف نفسه من جديد.

مفاوضات متقدمة بين بايرن ميونخ ومدافع ريال مدريد

اتجهت أنظار بايرن ميونخ الألماني، إلى ريال مدريد للتعاقد مع مدافعه لوكاس فاسكيز، الذي ينتهي عقده مع الميرينجي بنهاية الموسم الحالي.

ورفض فاسكيز، عرض ريال مدريد لتجديد عقده، وبدأ في الاستماع إلى العروض المقدمة إليه وعلى رأسها بايرن ميونخ الذي يريد التعاقد معه، ولا توجد أي دلائل جديدة بشأن تمديد العقد بين فاسكيز وريال مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإنه هناك مفاوضات جمعت بين فاسكيز وإدارة الفريق الألماني، وتسير بشكل جيد، واقترب الطرفان من الوصول إلى اتفاق بشأن الصفقة المحتملة في الصيف المقبل.

صدمة جديدة لوسط ريال مدريد بعد إصابة توني كروس

تلقى ريال مدريد، أنباء سيئة بشأن وسط ملعبه في مباراة ليفربول المرتقبة بدوري أبطال أوروبا، بعد إصابة توني كروس نجم الفريق بالأمس مع منتخب بلاده، ولحق به اليوم زميله فيدي فالفيردي.

وتعرض اليوم فالفيردي، إلى إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، ليتأكد غيابه عن مواجهة الميرينجي القادمة في الدوري الإسباني، وبحسب صحيفة ABC الإسبانية، فإن مدة غياب فالفيردي لن تقل عن 10 أيام، مما يهدد بغيابه عن مباراة ليفربول مطلع الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة فالفيردي تحتاج إلى 14 يومًا كي يتعافى منها، ولكن زيدان لا يريد المخاطرة واستعجال الدفع به أمام برشلونة أو ليفربول، كي لا يخسره فيما تبقى من الموسم.

زيدان مطلوب في يوفنتوس

نشرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية تقريرًا، أشارت خلاله إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد مع لاعبه السابق زين الدين زيدان، ومدرب ريال مدريد الحالي، لخلافه أندريا بيرلو مدرب البيانكونيري.

ويمر يوفنتوس هذا الموسم بفترة صعبة، تحت قيادة بيرلو إذ خرج من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو في دور الـ 16، كما تصعب موقفه من الحصول على لقب الدوري الإيطالي.

وتسعى إدارة يوفنتوس، لإيجاد حلًا وفكرت في التعاقد مع زيدان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، بدلًا من بيرلو مدرب الفريق الحالي.