أخبار ريال مدريد: إنتر ينضم لسباق ضم فاسكيز وضوء أخضر لآرسنال لشراء أوديجارد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 2 أبريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 2 أبريل 2021:

إنتر يزاحم بايرن ميونخ على ضم فاسكيز

كشفت تقارير صحفية، أن نادي إنتر انضم لسباق التعاقد مع لوكاس فاسيكز، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع بايرن ميونخ.

وينتهي عقد فاسكيز رفقة ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد حتى الآن، والأقرب هو رحيل اللاعب عن الميرينجي.

وارتبط بايرن ميونخ بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، إلا أنه وفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو فإن إنتر انضم إلى سباق التعاقد مع فاسكيز، خاصة أن اللاعب لن يكلف خزينة النادي شيء.

أنباء سارة لريال مدريد قبل مباراة ليفربول والكلاسيكو – عودة كروس

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار، بعض الأنباء السارة للميرينجي، بتواجد توني كروس والذي كانت مشاركته في الفترة المقبلة في محل شك بسبب الإصابة.

وتعرض كروس لإصابة مع منتخب بلاده في الأسبوع الماضي، أثناء فترة التوقف الدولي، وكانت جماهير ريال مدريد، تشعر بالقلق حول إمكانية مشاركته في الفترة المقبلة.

وسيلعب ريال مدريد أمام إيبار مساء السبت في الدوري، ثم الثلاثاء المقبل أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وبعدها امام برشلونة في الكلاسيكو الأسبوع المقبل بالدوري الإسباني.

ريال مدريد يعطي آرسنال الضوء الأخضر لشراء أوديجارد

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، منحت آرسنال الضوء الأخضر، لتفعيل بند الشراء الموجود في عقد مارتين أوديجارد، لاعب الميرينجي والمعار إلى آرسنال.

وانضم أوديجارد إلى آرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحصل على إعجاب ميكيل أرتيتا مدرب الفريق اللندني، وكان يرغب في تحويل الصفقة إلى بيع نهائي.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد توافق على بيع اللاعب النرويجي، لتوفير المال اللازم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يزاحم ريال مدريد على ضم مدافع فياريال

دخل ليفربول الإنجليزي، في سباق التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتزداد الصفقة اشتعالًا.

وارتبط المدافع الإسباني صاحب الـ 24 عامًا، بالرحيل عن صفوف فريقه، خاصة بعد اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة الريدز دخلت في مفاوضات مع فياريال، للحديث حول إمكانية التعاقد مع توريس، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون يورو.

بيريز لم يجتمع مع هالاند ووكيل أعماله!

كشفت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد، لم يجتمع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، ووكيل أعماله مينو رايولا، أثناء زيارتهما لإسبانيا.

وقام هالاند ووكيل أعماله بزيارة إسبانيا بالأمس، للاجتماع مع ريال مدريد وبرشلونة، لبحث مفاوضات انتقال اللاعب إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية.

وبحسب برنامج الشيرينجيتو، فإن رئيس ريال مدريد لم يجتمع مع اللاعب ووكيل أعمال، بل اجتمع معهما خوسيه آنخيل سانشيز.