أخبار ريال مدريد: إقالة زيدان واستحالة انضمام صلاح في تلك الحالة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 6 بريل 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021:

كشف إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، أنه ينوي إقالة زين الدين زيدان، مدرب الفريق الحالي في حال فوزه بمقعد رئيس النادي الملكي.

وقال ريكيلمي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "زيدان لن يكون مدربنا، سنبحث عن مدرب آخر باستراتيجيات مختلفة".

وشدد المرشح لرئاسة ريال مدريد، على حبه للمدرب الألماني يورجن كلوب، ومدرب فريق شباب ريال مدريد راؤول جونزاليس.

شدد كيلور نافاس حارس ريال مدريد السابق، وباريس سان جيرمان الحالي، على صعوبة قراره بالخروج من ريال مدريد في وقت سابق.

وقال الحارس الكوستاريكي في تصريحات صحفية: "كانت فترة صعبة، هناك بعض الأوقات يجب عليك فيها الاختيار، الرب هو من هداني للخروج من ريال مدريد، ولكن لا أزال أكن كل الاحترام لزملائي السابقين والمدرب زيدان".

قدم جون توشاك، مدرب ريال مدريد السابق، نصيحة لجاريث بيل لاعب الفريق المعار إلى توتنهام، بشأن مستقبله.

وانضم بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، ولكن لم يقنع الفريق الإنجليزي، بتحويل الصفقة إلى شراء دائم، ويرغب اللاعب في العودة إلى الميرينجي عقب بطولة اليورو الصيف المقبل.

وطلب توشاك من النجم الويلزي، ألا يلتفت إلى وكيل أعمال وأن يتخذ قراره بنفسه وألا يتأثر بتصريحات وحديث وكيل أعماله جوناثان بارنيت.

كشفت تقارير صحفية، عن استحالة انضمام محمد صلاح، إلى صفوف ريال مدريد، في الفترة القادمة في ظل وجود سيرجيو راموس قائد الميرينجي.

وارتبط صلاح بالرحيل عن الريدز، خاصة بعد تصريحاته التي رحب فيها باللعب في الدوري الإسباني، وارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الفرعون المصري من المستحيل أن ينضم لريال مدريد، في ظل وجود راموس خاصة بعد الأزمة التي نشبت بين الثنائي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

أفادت تقارير صحفية، إلى أن إدارة آرسنال الإنجليزي تنوي تقديم عرضًا لإدارة ريال مدريد، بتمديد إعارة اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد لموسم آخر.

وكان أوديجارد قد انضم لصفوف الجانرز، في يناير الماضي ونجح في إقناع ميكيل أرتيتا مدرب الفريق بمستواه، وستعمل إدارة الفريق الإنجليزي على تمديد الإعارة لفترة أخرى.

وبحسب صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن آرسنال يريد الاحتفاظ بأوديجارد لفترة أطول، ولكن بسبب المقابل المادي لن يتمكن من تفعيل بند الشراء.