أخبار ريال مدريد: أوديجارد يثبت نفسه لأنشيلوتي وباريس يراقب نجم الفريق

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 12 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 12 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 12 يوليو 2021:

باريس سان جيرمان يزاحم مانشستر يونايتد على فاران

كشفت تقارير صحفية أنّ باريس سان جيرمان يحاول خطف نجم ريال مدريد، رافاييل فاران، والقريب من التوقيع مع مانشستر يونايتد.

وأوضحت التقارير أنّ فاران أصبح قريبًا من مسرح الأحلام ولكن باريس مستعد للقرصنة على الصفقة.

أوديجارد يحاول إقناع أنشيلوتي بالاعتماد عليه

تألق مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، مع النادي الملكي في المباراة التحضيرية أمام فوينلابرادا.

وسجل النجم الشاب هدفًا في المباراة كما ظهر بشكل مميز، وأضاف ماريانو دياز وتشست هدفين آخرين لينتصر الملكي 3-1.

قائد برشلونة يقترب من ريال مدريد

يقترب خاومي جاردي، قائد برشلونة تحت 17 عامًا، من الرحيل عن صفوف الفريق لأجل الانضمام إلى ريال مدريد، بحسب صحفية "سبورت".

وكان من المفترض أن ينضم جاردي إلى الفترة التحضيرية لفريق برشلونة ب لكنّه قرر مغادرة النادي بعد خمس سنوات والرحيل إلى النادي الملكي.

نابولي يلح لضم إيسكو

ألمح نابولي إلى التوقيع مع إيسكو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الإيطالي تغريدة يقول فيها "إيسكو .. بحث جوجل" ولكن تم حذف التغريدة.

كارباخال يقترب من تمديد عقده

أشارت تقارير صحفية، إلى إمكانية تمديد عقد داني كارباخال مع النادي الملكي لثلاث سنوات إضافية.

وتألق اللاعب خلال الفترة الماضية لكن تعرض لعديد الإصابات خلال الموسم الجاري.